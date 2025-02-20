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Военная операция на Украине ,  
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В Раде сообщили, что США остановили продажу оружия Украине

Депутат Рады Костенко: США остановили продажу оружия Украине
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Военная операция на Украине
Украина прекратила получать купленное американское оружие, рассказал глава оборонного комитета Верховной рады. До этого Трамп обвинил Зеленского в растрате выделенных средств, а тот увидел в словах республиканца дезинформацию
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

США прекратили поставки купленного Украиной оружия, сообщил глава оборонного комитета Рады Роман Костенко в эфире стрима журналистки Натальи Мосейчук на YouTube.

«По моей информации, оружие, которое шло на продажу, — оно остановилось. Те фирмы, которые готовы были уже завтра передавать [это оружие], сейчас ждут, потому что решения нет. И все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять сюда оружие», — сказал Костенко.

США с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную помощь на $65,9 млрд, средства выделялись из американского бюджета. Вашингтон не раскрывает, какой объем оружия, помимо безвозмездных поставок, продает Киеву. Президент США Дональд Трамп в середине февраля обещал не мешать другим странам приобретать вооружения для ВСУ.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

В последние дни американский и украинский президенты резко высказались в отношении друг друга. Это последовало за решением Киева отказаться от условий, которые Вашингтон предложил по разработке украинских полезных ископаемых.

Трамп усомнился в эффективном расходовании денег, выделенных в качестве помощи Украине, рассказал о грубом обращении Киева с министром финансов США, предложившим эту сделку, назвал президента Владимира Зеленского «диктатором без выборов» с низкой электоральной поддержкой. Украинский лидер счел его жертвой российской «дезинформации».

Позже Financial Times сообщила, что США предложили союзникам не называть действия России «агрессией», а источники Reuters рассказали о нежелании американских дипломатов поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН, в которой поддерживались территориальная целостность и суверенитет Украины.

По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, военное превосходство России в военнослужащих и технике сохранится вне зависимости от дальнейших пакетов западной помощи. США «сохраняют значительные рычаги влияния на обе стороны конфликта», добавил он.

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