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Военная операция на Украине ,  
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Вице-президент США заявил о пустых складах оружия в Европе

Вице-президент США Вэнс: Европа опустошила оружейные склады ради Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Европа опустошила военные склады, европейской промышленности не хватает мощностей, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в X.

Так политик ответил писателю Нилу Фергюсону, который раскритиковал изменение политики США в отношении Украины при президенте Дональде Трампе. Писатель напомнил о негативной реакции в 1990-м году тогдашнего президента-республиканца Джорджа Буша-старшего на атаку Кувейта со стороны Ирака. «Будущих студентов-историков спросят, почему это перестало быть реакцией президента-республиканца на вторжение диктатора в суверенное государство», — написал Фергюсон.

Вэнс назвал его позицию «моралистическим мусором» и задался вопросом, каков план писателя по Украине и осознает ли он «реальную ситуацию на местах, численное преимущество русских», а также сложное положение Европы. По его мнению, не следует обращаться к истории прошлых конфликтов при оценке нынешних.

«Хотя щедрость Соединенных Штатов принесла большую пользу безопасности наших западноевропейских союзников, они проводят внутреннюю политику (относительно миграции и цензуры), которая оскорбляет чувства большинства американцев, и оборонную политику, предполагающую постоянную и чрезмерную зависимость», — написал вице-президент.

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Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Вэнс подчеркнул, что «огромное численное преимущество в живой силе и вооружении» у России сохранится вне зависимости от дальнейших пакетов западной помощи, причем Украина до сих пор получает поддержку. Кроме того, США «сохраняют значительные рычаги влияния на обе стороны конфликта», а сами боевые действия негативно влияют, как на Украину, так и на США и Европу. «Для прекращения конфликта необходимо поговорить с людьми, причастными к его началу и поддержанию», — заметил политик.

По его мнению, не следует называть «умиротворением» любое признание того, что «интересы Америки должны учитывать реалии конфликта».

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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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