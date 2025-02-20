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Военная операция на Украине ,  
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Reuters рассказал о нежелании США поддержать антироссийскую резолюцию ООН

Сюжет
Военная операция на Украине
Генассамблея ООН пока не получила подпись США под проектом резолюции, в которой поддерживается суверенитет и территориальная целостность Украины. Последние несколько дней Трамп и Зеленский публично критикуют друг друга
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

США отказываются выступать соавторами проекта очередной резолюции ООН, в которой будет выражена поддержка Украине и осуждение «российской агрессии», пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

Резолюцию Генассамблеи планируется опубликовать к третьей годовщине начала российско-украинского конфликта. В ней, среди прочего, говорится о приверженности «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

«В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами подобных резолюций в поддержку справедливого мира на Украине», — рассказал собеседник. По данным агентства, более 50 стран поддержали документ.

Резолюция еще готовится, и пока неизвестно, когда заканчивается период приема подписей, отмечает Reuters. Но, со слов одного из дипломатов, «на данный момент ситуация такова, что [США] не подпишут [проект резолюции]».

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

О другом изменении дипломатического курса США в отношении Украины сообщила Financial Times. По ее информации, в Вашингтоне попросили страны «Большой семерки» (G7: Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия, Канада и США) не использовать словосочетание «российская агрессия» к третьей годовщине начала боев.

Предыдущая администрация США регулярно использовала этот термин для описания действий России, а в прошлогоднем совместном заявлении стран G7 оно использовалось пять раз.

Российская сторона называет агрессором Украину и подчеркивает, что Москва не «начала войну», а занялась «окончанием той войны, которая велась» в Донбассе с 2014 года.

Президент США Дональд Трамп в последние дни сделал несколько резких заявлений об украинском президенте Владимире Зеленском. Республиканец усомнился в его легитимности и возложил на украинского коллегу ответственность за начало конфликта. Кроме того, американский лидер скептично отнесся к тому, насколько эффективно были потрачены деньги, выделенные Украине в качестве поддержки. Зеленский счел заявления Трампа влиянием «дезинформации» со стороны Москвы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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