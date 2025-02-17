Трамп не запретит Европе покупать для Киева американское оружие
США не станут препятствовать европейским странам в закупке американского оружия для Украины, заявил журналистам президент Дональд Трамп, передает Bloomberg.
«Ага», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах поставок.
Bloomberg объясняет, что это даст Украине возможность получать американское вооружение, даже если США прекратят собственные поставки. Сейчас США не запрещают покупку своего оружия для Украины, речь шла только о возможности запрета.
По информации агентства, Вашингтон добивается от европейских союзников увеличения закупок американского оружия.
Российская сторона требует прекратить военную помощь Украине со стороны Запада.
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