Трамп не запретит Европе покупать для Киева американское оружие

США не станут препятствовать европейским странам в закупке американского оружия для Украины, заявил журналистам президент Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«Ага», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах поставок.

Bloomberg объясняет, что это даст Украине возможность получать американское вооружение, даже если США прекратят собственные поставки. Сейчас США не запрещают покупку своего оружия для Украины, речь шла только о возможности запрета.

По информации агентства, Вашингтон добивается от европейских союзников увеличения закупок американского оружия.

Российская сторона требует прекратить военную помощь Украине со стороны Запада.