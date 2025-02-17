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Военная операция на Украине ,  
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Трамп не запретит Европе покупать для Киева американское оружие

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

США не станут препятствовать европейским странам в закупке американского оружия для Украины, заявил журналистам президент Дональд Трамп, передает Bloomberg.

«Ага», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах поставок.

Bloomberg объясняет, что это даст Украине возможность получать американское вооружение, даже если США прекратят собственные поставки. Сейчас США не запрещают покупку своего оружия для Украины, речь шла только о возможности запрета.

По информации агентства, Вашингтон добивается от европейских союзников увеличения закупок американского оружия.

Российская сторона требует прекратить военную помощь Украине со стороны Запада.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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