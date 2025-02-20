FT узнала, что США призвали G7 не называть Россию «агрессором»

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США выступают против того, чтобы Россию называли «агрессором» в заявлении G7 к третьей годовщине начала боевых действий на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

«Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над ней и надеемся на достижение соглашения», — рассказал собеседник издания. Он подчеркнул, что между Москвой и Киевом необходимо «проводить различие».

По данным газеты, участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» пока не подтверждено. Мероприятие пройдет по видеосвязи 24 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа, комментируя боевые действия, называет их «украинским конфликтом», отметили два собеседника FT.

В прошлогоднем совместном коммюнике стран G7 слово «агрессия» по отношению к действиям России применялось пять раз.

Трамп и Зеленский за последнюю неделю неоднократно публично критиковали друг-друга. Среди прочего, республиканец возложил ответственность начало российско-украинского конфликта на Киев: «Вы никогда не должны были это начинать. Вы могли бы заключить сделку». Украинского президента он назвал «диктатором без выборов».

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