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Война санкций ,  
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Сийярто заявил о достигнутых исключениях из санкций ЕС для «Дружбы»

Сийярто: Венгрия добилась исключения из санкций нефтепродуктов из сырья России
Сюжет
Война санкций
Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций ЕС использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования для обслуживания трубопровода «Дружба», заявил Сийярто. Москва считает ограничения незаконными
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгрия добилась исключения из 16-го пакета санкций Евросоюза использования нефтепродуктов из российского сырья и оборудования для обслуживания нефтепровода «Дружба», заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Мы добились, чтобы 16-й пакет позволял использование в Венгрии продуктов из российской нефти, импортированной MOL и затем переработанной на нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft в Братиславе, что значительно улучшит энергетическую безопасность Венгрии», — сказал он (цитата по Hirado).

По его словам, из санкционного пакета также исключили оборудование, в том числе измерительные станции, для обслуживания нефтепровода «Дружба», что позволило обеспечить поставки нефти по нему в будущем. Сийярто отметил, что 16-й пакет санкций ЕС не учитывает «новой реальности», но «делает послабления» для Венгрии.

«Время санкционной политики, однако, истекло, возникла новая реальность, поскольку дискуссии США и России достаточно обнадеживают. И мы искренне надеемся, что американо-российские отношения в будущем улучшатся и об этой санкционной политике можно будет забыть», — заключил он.

Нефть из России в Венгрию поступает по южной ветке трубопровода «Дружба». Она в том числе проходит через Белоруссию и Украину.

Ограничения были одобрены 19 февраля. Как уточняла Financial Times, под них попадут банки, танкеры и необработанный алюминий.

Россия считает любые ограничения западных стран незаконными и требует их отменить. Вместе с тем в Кремле исключали влияние санкций на переговоры Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. После его окончания все ограничения придется отменить, утверждал госсекретарь США Марко Рубио. В Брюсселе, в свою очередь, обещали вести самостоятельную политику в этом вопросе. 

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ЕС санкции против России Венгрия Петер Сийярто «Дружба» нефтепродукты оборудование
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