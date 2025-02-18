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Военная операция на Украине ,  
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В Европе предложили разместить войска в тылу Украины

FT: Франция предложила развернуть войска в тыловых областях Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Вместо присутствия на линии разграничения, европейские войска могут расположиться вдали от нее на территории Украины, такой вариант обсуждается лидерами ЕС, пишут FT и WSJ. Москва критически относится к таким дискуссиям
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Франция предложила разместить европейских военнослужащих не на будущей линии прекращения огня между Россией и Украиной, а в стороне от нее, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди чиновников.

Американская сторона настаивает, чтобы Европа направила миротворческий контингент на линию соприкосновения, но за кулисами звучат сомнения, не будет ли этот сценарий слишком рискованным, выяснила Wall Street Journal. Со слов ее источников, европейские должностные лица предлагают направить военных в ином качестве — как силы обеспечения, которые будут размещены вдали от будущей границы, либо будут заниматься, например, тренировками служащих ВСУ.

В начале недели на саммите в Париже встретились лидеры Польши, Испании, Нидерландов, Германии, Великобритании, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте.

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Итальянский премьер Джоджа Мелони поделилась с коллегами своими сомнениями насчет отправки войск на территорию Украины, посчитав этот вариант наиболее сложным и наименее эффективным из возможных, рассказали собеседники FT.

Немецкий канцлер Олаф Шольц возмутился наличием дискуссий насчет отправки европейских войск и выразил уверенность, что до установления мира этот вопрос обсуждать не следует. «Я даже немного раздражен этими дебатами, я хочу сказать это совершенно откровенно», — признался канцлер. Шольц обратил внимание, что фактически без участия Киева обсуждаются вероятные результаты мирных переговоров, которые еще не состоялись.

Идея по развертыванию контингентов западных стран на территории Украины не устраивают власти России. «Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе», — спрогнозировал в 2022 году министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о рисках, которые появятся при развертывании миротворцев из стран НАТО.

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