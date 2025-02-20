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Военная операция на Украине ,  
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Президент Чехии обвинил Трампа в цинизме из-за слов о Зеленском

Президент Чехии обвинил Трампа в цинизме из-за слов, что Зеленский — диктатор
Сюжет
Военная операция на Украине
«Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы?», — заявил Павел, обвинив Трампа в цинизме. Тот назвал Зеленского диктатором из-за отказа от выборов

Президент США Дональд Трамп обладает «большой долей цинизма», раз назвал украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в социальной сети X.

«Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы? <...> Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма», — написал он.

Шольц раскритиковал Трампа за то, что он назвал Зеленского «диктатором»
Политика
Олаф Шольц

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», поскольку он отказывается проводить голосование, несмотря на низкие рейтинги. До этого он оценивал рейтинг коллеги в 4%. В ответ украинский президент привел данные опроса с рейтингом 57% и заявил, что заменить его сейчас «никак не получится».

Вечером 19 февраля украинский президент созвонился с британским премьером Киром Стармером. Последний выразил поддержку Зеленскому и заявил ему, что «совершенно разумно приостанавливать выборы во время войны».

Слова Трампа об украинском президенте также раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что Зеленский — легитимный глава государства.

«Это просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины. То, что во время войны невозможно провести выборы, соответствует положениям украинской Конституции и избирательным законам. Никто не должен утверждать обратное», — сказал Шольц.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения — в такой период законодательство запрещает голосование. 20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского.

Власти России с того момента считают украинского президента нелегитимным, но Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового. Президент Владимир Путин называл Верховную раду легитимной властью на Украине, хотя выборы ее депутатов должны были пройти еще в 2023-м, но из-за военного положения тоже не состоялись.

Зеленский говорил, что выборы сейчас не проводятся, потому что Украине нужно единство во время конфликта.

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Дональд Трамп Владимир Зеленский Петр Павел Диктатура Украина выборы президента
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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