 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин увидел противоречие в призывах США и желании вести диалог с Россией

Путин: Россия готова к диалогу с США по стратстабильности и Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин допустил возможность контактов с США по урегулированию на Украине и стратегической безопасности без односторонних уступок со стороны России. Но Москва учитывает, что Запад одновременно призывает к поражению России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин допустил возможность контактов с США по вопросам стратегической безопасности и урегулирования на Украине, но при этом исключил односторонние уступки Москвы в таком диалоге.

«Что касается переговоров: мы никогда не были против них. Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, — заявил глава государства в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. — Что касается стратстабильности: мы и здесь никогда не отказывались от диалога».

Путин отметил, что переговоры по урегулированию на Украине были прерваны Киевом «по прямой команде из Лондона и Вашингтона», вместе с тем западные страны заявляют о желании вести диалог по стратстабильности и одновременно призывают к стратегическому поражению России.

«Мы ничего не отвергаем, мы ни от чего не отказываемся, но нам надо разобраться в том, чего они хотят. Они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ — этого не будет», — сказал президент, добавив, что контакты с США по линии Минобороны и МИДа возможны.

Путин также заявил, что «делать вид, что США и Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — намерены якобы и хотят вести диалог по стратстабильности, полагая, что одно не связано с другим, — это им не удастся сделать».

В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл предпочтительным мирный путь решения конфликта на Украине. По его словам, Россия продолжает военную операцию из-за нежелания Киева и Запада учитывать интересы Москвы.

На Украине заявили о неспособности конкурировать с российским ОПК
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел запрет на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Это решение последовало после присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по результатам референдума 30 сентября. Путин отмечал необходимость отмены этого запрета для начала мирных переговоров.

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», которая в том числе содержит требование о выводе российских войск за границы Украины 1991 года. В Кремле отвергли этот сценарий, призвав Киев принимать во внимание «те реалии, которые сложились за все это время».

После начала военной операции Запад оказывает военную помощь Украине. Россия осуждает эти действия, считая, что они приведут лишь к затягиванию сроков конфликта и не изменят его исхода.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
Россия США Украина Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
На Украине заявили о неспособности конкурировать с российским ОПК
Политика
NBC узнал о планах США поставить Украине более дальнобойные ракеты ATACMS
Политика
Путин назвал взятие Авдеевки успехом, который нужно развить
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Три курских села и хутор попали под обстрел Политика, 22:24
Боррель напомнил Грузии об открытой двери и попросил не ждать чуда Политика, 22:18
Путин поручил провести высокоскоростной интернет в российские школы Политика, 22:11
Военная операция на Украине. Карта на 20 февраля Политика, 22:08
Украина решила создать дополнительный маршрут экспорта в ЕС через Дунай Экономика, 22:06
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 22:06
Путин разрешил продажу «Полиметалла» Бизнес, 21:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в его 1000-м матче в КХЛ Спорт, 21:51
Минэнерго заявило о спокойствии за рынок топлива на фоне остановок НПЗ Бизнес, 21:48
Лондон и Брюссель договорились вместе бороться с нелегальными мигрантами Политика, 21:37
Под Петербургом загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 21:35
Стали известны все участники плей-офф КХЛ Спорт, 21:24
Стали известны все участники плей-офф КХЛ Спорт, 21:24
Путин увидел противоречие в призывах США и желании вести диалог с Россией Политика, 21:08