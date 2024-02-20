Путин увидел противоречие в призывах США и желании вести диалог с Россией

Путин: Россия готова к диалогу с США по стратстабильности и Украине

Путин допустил возможность контактов с США по урегулированию на Украине и стратегической безопасности без односторонних уступок со стороны России. Но Москва учитывает, что Запад одновременно призывает к поражению России

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин допустил возможность контактов с США по вопросам стратегической безопасности и урегулирования на Украине, но при этом исключил односторонние уступки Москвы в таком диалоге.

«Что касается переговоров: мы никогда не были против них. Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины, — заявил глава государства в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. — Что касается стратстабильности: мы и здесь никогда не отказывались от диалога».

Путин отметил, что переговоры по урегулированию на Украине были прерваны Киевом «по прямой команде из Лондона и Вашингтона», вместе с тем западные страны заявляют о желании вести диалог по стратстабильности и одновременно призывают к стратегическому поражению России.

«Мы ничего не отвергаем, мы ни от чего не отказываемся, но нам надо разобраться в том, чего они хотят. Они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ — этого не будет», — сказал президент, добавив, что контакты с США по линии Минобороны и МИДа возможны.

Путин также заявил, что «делать вид, что США и Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — намерены якобы и хотят вести диалог по стратстабильности, полагая, что одно не связано с другим, — это им не удастся сделать».

В январе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл предпочтительным мирный путь решения конфликта на Украине. По его словам, Россия продолжает военную операцию из-за нежелания Киева и Запада учитывать интересы Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел запрет на переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. Это решение последовало после присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по результатам референдума 30 сентября. Путин отмечал необходимость отмены этого запрета для начала мирных переговоров.

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», которая в том числе содержит требование о выводе российских войск за границы Украины 1991 года. В Кремле отвергли этот сценарий, призвав Киев принимать во внимание «те реалии, которые сложились за все это время».

После начала военной операции Запад оказывает военную помощь Украине. Россия осуждает эти действия, считая, что они приведут лишь к затягиванию сроков конфликта и не изменят его исхода.