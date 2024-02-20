 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Киев признал ложной версию о российских снайперах на Майдане в 2014 году

Прокуратура Украины признала отсутствие российских снайперов на Майдане в 2014-м
В Офисе генпрокурора Украины признали, что российские снайперы не участвовали в событиях на Майдане зимой 2014 года и заявили, что преступления совершали украинские правоохранители. Об участии российских сил говорил Порошенко
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Российские снайперы не участвовали в событиях на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, преступления совершали украинские правоохранители, заявил глава департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Алексей Донской.

«Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет», — сказал Донской на брифинге, посвященном десятой годовщине событий на Майдане (цитата по «Страна.ua»).

По его словам, это «красивая версия», не основанная на реальных фактах. Убийства и другие насильственные действия совершали именно украинские правоохранители, отметил Донской.

Госбюро расследований Украины завершило расследование по этому делу в ноябре 2021 года.

Кремль увидел предрасположенность Украины к новому Майдану
Политика
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Майдан Незалежностi (площадь Независимости) — центральная площадь Киева, на которой происходили главные события переворотов в 2013–2014 годах. 20 февраля 2014 года там произошло противостояние между сторонниками оппозиции действующей на тот момент украинской власти и сотрудниками правоохранительных органов, которое затем переросло в конфликт с применением огнестрельного оружия. За три дня столкновений погибли 77 участников акции протеста и 16 сотрудников правоохранительных органов.

В 2015 году Петр Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины, обвинил в причастности к расстрелам протестующих Владислава Суркова (занимал пост помощника президента России с 2013 по 2020 год). По его словам, украинские следователи получили доступ к записям частных телефонных разговоров Виктора Януковича (был президентом Украины с 2010 по 2014 год) с представителями российских силовых структур.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Российская сторона утверждала, что не причастна к преступлениям на Майдане. «Преступления совершались не на нашей, на украинской территории. Мы к этим преступлениям не имели, да и не могли иметь какого-либо отношения», — говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Евромайдан Майдан Украина снайперы
Материалы по теме
Арестович назвал «условный Майдан» решением противоречий на Украине
Политика
Зеленский рассказал детали «Майдана-3»
Политика
Захарова сравнила поездку Нуланд в Нигер с «печеньками» на Майдане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 19 фев, 16:29
В России раскрыли хакерскую группу SugarLocker Технологии и медиа, 13:23
Продавец нарушил заверения в сделке слияния и поглощения. Считаем убытки Pro, 13:18
Киргизские спасатели полетят на вертолете к месту пропажи альпиниста Общество, 13:15
Ученые обнаружили «красный лед» у берегов Приморья Общество, 13:10
Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне Политика, 13:09
Швецов призвал защищать миноритариев при пересмотре приватизации Финансы, 13:07
В госбанке Турции назвали условия для открытия счетов россиянам Финансы, 13:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Принцип единого окна: как свести к минимуму количество рабочих чатов РБК и МойОфис, 13:05
ЦСКА расторг контракт с подписанным три недели назад американцем из НБА Спорт, 13:04
Кадровая формула: как химпром борется с дефицитом работников Дискуссионный клуб, 12:57
Кремль отказался раскрыть темы послания Путина к Федеральному собранию Политика, 12:55
ЦСКА объявил о переходе полузащитника молодежной сборной Алжира Спорт, 12:53
Генпрокуратура решила провести ревизию камер на дорогах Общество, 12:50
Киев признал ложной версию о российских снайперах на Майдане в 2014 году Политика, 12:43