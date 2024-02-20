Киев признал ложной версию о российских снайперах на Майдане в 2014 году
Российские снайперы не участвовали в событиях на Майдане в Киеве в феврале 2014 года, преступления совершали украинские правоохранители, заявил глава департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Алексей Донской.
«Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет», — сказал Донской на брифинге, посвященном десятой годовщине событий на Майдане (цитата по «Страна.ua»).
По его словам, это «красивая версия», не основанная на реальных фактах. Убийства и другие насильственные действия совершали именно украинские правоохранители, отметил Донской.
Госбюро расследований Украины завершило расследование по этому делу в ноябре 2021 года.
Майдан Незалежностi (площадь Независимости) — центральная площадь Киева, на которой происходили главные события переворотов в 2013–2014 годах. 20 февраля 2014 года там произошло противостояние между сторонниками оппозиции действующей на тот момент украинской власти и сотрудниками правоохранительных органов, которое затем переросло в конфликт с применением огнестрельного оружия. За три дня столкновений погибли 77 участников акции протеста и 16 сотрудников правоохранительных органов.
В 2015 году Петр Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины, обвинил в причастности к расстрелам протестующих Владислава Суркова (занимал пост помощника президента России с 2013 по 2020 год). По его словам, украинские следователи получили доступ к записям частных телефонных разговоров Виктора Януковича (был президентом Украины с 2010 по 2014 год) с представителями российских силовых структур.
Российская сторона утверждала, что не причастна к преступлениям на Майдане. «Преступления совершались не на нашей, на украинской территории. Мы к этим преступлениям не имели, да и не могли иметь какого-либо отношения», — говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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