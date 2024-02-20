У Болгарии возникли сложности с поставкой бронетранспортеров Киеву

Парламент Болгарии в ноябре одобрил передачу Киеву 100 бронетранспортеров, но машины так и не отправили на Украину. София попросила помощи с финансированием поставок у НАТО

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Поставка украинской армии 100 бронетранспортеров, обещанных Болгарией, задерживается из-за нерешенного вопроса с покрытием расходов на их транспортировку, сообщили Euractiv болгарские депутаты.

Парламент страны в ноябре одобрил безвозмездную передачу машин Киеву; президент Румен Радев наложил на законопроект вето, но его удалось преодолеть, в ходе дебатов депутаты устроили стычку. Затем Болгария и Украина подписали двустороннее соглашение. В январе болгарский министр обороны Тодор Тагарев заявил, что бронетранспортеры до сих пор не отправили на Украину из-за отсутствия спонсора, готового оплатить поставку.

Как пишет Euractiv, Тагарев обратился к НАТО с просьбой покрыть расходы. Депутат от правящей коалиции «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» Ивайло Мирчев заявил, что поставки задерживаются «из-за того, что администрация Минобороны не работает оптимально».

«Болгария может помочь, но это происходит не таки быстро, как хотелось бы. <...>. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но так и не смогли их перевезти», — сказал он.

Глава Минобороны, в свою очередь, объяснил задержку тем, что «София проверяла, могут ли союзники по НАТО профинансировать транспортировку». «Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много ресурсов», — заявил Тагарев, указав на сложную логистику.

Россия осуждает западные страны за поставки военной техники Украине. Президент Владимир Путин считает, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю.