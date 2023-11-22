Болгария передаст Украине 100 бронетранспортеров

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Парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров, передает портал «5 minuti».

«Депутаты приняли законопроект о ратификации соглашения между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники, подписанного в Софии 8 августа 2023 года и в Киеве 13 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

За передачу военной техники проголосовали 152 депутата, против — 57 депутатов; тех, кто решил воздержаться от голосования, не было.

По словам депутата от Болгарской социалистической партии (БСП) Борислава Гуцанова, который выступил против этого решения, Киеву поставят около 100 бронетранспортеров.

В конце сентября власти Болгарии решили безвозмездно передать Украине неисправные ракеты для ЗРК С-300 и списанные боеприпасы для автоматов. Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы», сообщили депутаты парламентской комиссии по обороне. Такие ракеты, по их словам, «смогут обслуживать нужды ПВО Украины».

Российская сторона назвала передачу Болгарией ракет для Украины грубым нарушением международных обязательств. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству предупредили, что передача оружия ВСУ неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и человеческим жертвам.