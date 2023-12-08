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Военная операция на Украине ,  
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В парламенте Болгарии устроили стычку из-за поставки Киеву списанных БТР

В Болгарии депутаты поссорились из-за передачи Украине списанных БТР
Сюжет
Военная операция на Украине
В начале декабря президент Болгарии наложил вето на поставку Украине списанного оружия, однако парламентариям удалось преодолеть вето. Во время дебатов депутаты устроили стычку

В парламенте Болгарии устроили стычку из-за поставки Киеву списанных БТР
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Национальное собрание Болгарии (однопалатный парламент) большинством голосов (за — 162, против — 55) преодолело вето президента Румена Радева о ратификации соглашения о безвозмездной поставке Украине списанной бронетехники, передает Blitz.

Как отмечает издание, в ходе дебатов оппозиция и правящая партия «обменялись резкими замечаниями» относительно того, соответствует ли поставка списанной техники, включающей около 100 бронетранспортеров, национальным интересам Болгарии.

«Мы отдаем миллиарды Украине <...>. В этом зале большинство людей явно снова обслуживают иностранные национальные интересы. Что более унизительно, так это то, что они служат национальным интересам такой страны, как Украина, которую легко можно квалифицировать как страну-неудачницу», — заявил лидер оппозиционной партии «Возрождение» (евроскептики) Костадин Костадинов

Anons.bg пишет, что во время выступления Костадинова депутаты устроили стычку. Из-за этого спикеру парламента Росицу Кирову пришлось прервать выступление Костадинова и объявить 15-минутный перерыв, отмечает издание.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В конце ноября парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. За передачу военной техники проголосовали 152 депутата, против — 57 депутатов. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Борислав Гуцанов, который выступил против этого решения, тогда отметил, что Киеву поставят около 100 бронетранспортеров.

4 декабря Радев наложил вето на этот закон и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения. По его словам, при принятии парламентариями решения о передаче Киеву бронетехники не учитывались нужды пограничников, пожарных и правоохранителей. В частности, бронированная высокопроходимая техника могла бы использоваться при охране болгарской границы и для оказания помощи населению при бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных зонах. «Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом», —заявил тогда президент.

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Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу еще в ноябре заявил о поражении Украины несмотря на поставки вооружений со стороны Запада. По его словам, украинская армия безуспешно атакует российские войска на запорожском, донецком и херсонском направлениях и несет при этом большие потери.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Болгария поставки оружия БТР Военная операция на Украине
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