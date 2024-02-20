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Война санкций ,  
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ЕС продлил санкции против России до февраля 2025 года

Евросоюз продлил действие санкций против России до 24 февраля 2025 года
Сюжет
Война санкций
ЕС продлил действие антироссийских санкций, введенных после начала военной операции, до 24 февраля 2025 года. Решение принято на фоне обсуждения использования заблокированных в ЕС российских активов
Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский совет 19 февраля продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с началом военной операции на Украине до 24 февраля 2025 года, следует из официального журнала Европейского союза. Мера вступила в силу на следующий день, после того как сообщение о решении было опубликовано.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в ближайшие дни начнет реализацию шагов для изъятия и последующей передачи Украине прибыли от заблокированных российских активов. Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов Банка России в депозитариях (на сумму более €1 млн) должна фиксироваться и храниться отдельно. При этом самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. Всего страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму порядка €260 млрд, из них две трети — в ЕС.

В середине февраля Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала принятие нового, 13-го пакета европейских санкций против России. Один собеседник FT пояснил, что тому виной ограничения против китайских компаний, второй отметил, что представитель Венгрии «просит немного больше времени для анализа содержания предложений». Однако 19 февраля Венгрия сняла свои возражения против нового санкционного пакета.

Венгрия решила не выступать против 13-го пакета антироссийских санкций
Политика
Петер Сийярто (слева)

Российские власти требуют отменить санкции и предупреждают, что научились их обходить. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — пояснял в ноябре 2023 года представитель президента Дмитрий Песков.

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