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Минобороны сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Минобороны России сообщило об уничтожении пункта дислокации беспилотников ВСУ
Накануне, после объявления воздушной тревоги в большей части регионов Украины, власти Хмельницкой области сообщали о двух взрывах в Хмельницком, а позднее — о попадании по военному объекту
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Хмельницкой области российские силы ракетными ударами поразили пункт дислокации беспилотников в областном административном центре Хмельницкий, а также склад боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Накануне, 18 февраля, после объявления воздушной тревоги в большей части регионов Украины власти Хмельницкой области сообщали о двух взрывах в Хмельницком, а позднее — о попадании по военному объекту.

За сутки на всех направлениях боевых действий украинская армия потеряла до 605 военных убитыми или ранеными, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, потери ВСУ в техническом оснащении составили: один танк, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две боевые машины пехоты, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна «Акация», три гаубицы Д-20, три гаубицы Д-30, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Также в Донецкой народной республике российские силы уничтожили самоходную пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в Днепропетровской области и ДНР — две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Кроме того, были поражены семь складов с боеприпасами и топливом для военной техники, сообщает российское оборонное ведомство.

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Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и в районе Херсона.

Минобороны сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Хмельницкий Минобороны ракетные удары потери
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