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Зеленский предложил подарить Берлускони водку, вспомнив о подарке Путина

Зеленский в ответ на слова Берлускони о водке от Путина: мы тоже можем подарить водку
В октябре прошлого года Берлускони рассказал, что Путин подарил ему водку на день рождения. Зеленский сказал, что Украина может отправить итальянцу свою водку «отличного качества»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Если бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони любит водку, то Украина может подарить ему ее, сказал президент страны Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera, комментируя слова Берлускони о 20 бутылках водки, подаренных ему президентом Владимиром Путиным осенью прошлого года на день рождения.

«Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим», — сказал Зеленский.

29 сентября Берлускони исполнилось 86 лет. В октябре он рассказал, что на день рождения получил от Путина 20 бутылок водки и «трогательное» письмо. В ответ бывший премьер отправил бутылки игристого вина Lambrusco и такое же «трогательное» письмо. «Я был назван первым из пяти его верных друзей», — подчеркнул Берлускони.

В Еврокомиссии заявили, что такой подарок Путина итальянскому политику — это нарушение апрельского пакета санкций, который запрещает импорт российской водки.

Партия «Вперед, Италия!» пояснила, что Берлускони поведал «старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде», отношения с Путиным он не возобновлял. Сам политик сообщил, что его слова о подарке были шуткой.

Берлускони, которого с Путиным связывают давние дружеские отношения, неоднократно высказывался по поводу конфликта на Украине. Например, в октябре 2022-го он говорил, что остановить конфликт может Зеленский. Берлускони обвинял Киев в эскалации в Донбассе из-за несоблюдения минских соглашений.

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В феврале итальянский политик вновь негативно оценил действия Зеленского и предложил США предоставить Украине «план Маршалла» по восстановлению страны в обмен на прекращение боевых действий и поставок оружия. В офисе действующего премьера Италии Джорджии Мелони идею Берлускони не поддержали. Последний после критики заявил, что занимает сторону украинского народа.

План Маршалла подразумевал выделение средств со стороны США для финансовой поддержки для пострадавших после Второй мировой войны европейских государств. Общая сумма составила $12,4 млрд.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Сильвио Берлускони Владимир Зеленский Водка

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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