Зеленский предложил подарить Берлускони водку, вспомнив о подарке Путина

Зеленский в ответ на слова Берлускони о водке от Путина: мы тоже можем подарить водку

В октябре прошлого года Берлускони рассказал, что Путин подарил ему водку на день рождения. Зеленский сказал, что Украина может отправить итальянцу свою водку «отличного качества»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Если бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони любит водку, то Украина может подарить ему ее, сказал президент страны Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera, комментируя слова Берлускони о 20 бутылках водки, подаренных ему президентом Владимиром Путиным осенью прошлого года на день рождения.

«Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим», — сказал Зеленский.

29 сентября Берлускони исполнилось 86 лет. В октябре он рассказал, что на день рождения получил от Путина 20 бутылок водки и «трогательное» письмо. В ответ бывший премьер отправил бутылки игристого вина Lambrusco и такое же «трогательное» письмо. «Я был назван первым из пяти его верных друзей», — подчеркнул Берлускони.

В Еврокомиссии заявили, что такой подарок Путина итальянскому политику — это нарушение апрельского пакета санкций, который запрещает импорт российской водки.

Партия «Вперед, Италия!» пояснила, что Берлускони поведал «старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде», отношения с Путиным он не возобновлял. Сам политик сообщил, что его слова о подарке были шуткой.

Берлускони, которого с Путиным связывают давние дружеские отношения, неоднократно высказывался по поводу конфликта на Украине. Например, в октябре 2022-го он говорил, что остановить конфликт может Зеленский. Берлускони обвинял Киев в эскалации в Донбассе из-за несоблюдения минских соглашений.

В феврале итальянский политик вновь негативно оценил действия Зеленского и предложил США предоставить Украине «план Маршалла» по восстановлению страны в обмен на прекращение боевых действий и поставок оружия. В офисе действующего премьера Италии Джорджии Мелони идею Берлускони не поддержали. Последний после критики заявил, что занимает сторону украинского народа.