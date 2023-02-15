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Берлускони после критики Зеленского заявил, что он на стороне Украины

Сильвио Берлускони после критики Зеленского заявил, что он на стороне Украины и мира
Лидер «Вперед, Италия» заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира, и выразил надежду на скорое дипломатическое решение конфликта. Берлускони обвинил президента Украины в том, что из-за его политики начались бои

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони после критики президента Украины Владимира Зеленского заявил, что всегда был на стороне украинского народа и мира. Его слова приводит газета il Fatto Quotidiano.

«Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний, чтобы поддержать Украину, отправив финансирование и оружие», — сказал он.

Политик выразил надежду что вскоре удастся найти дипломатическое решение конфликта.

«Я просто предложил большой западный план Маршалла по восстановлению Украины в качестве возможного дипломатического средства прекратить этот конфликт», — объяснил Берлускони.

Лидер «Вперед, Италия» раскритиковал Зеленского, заявив, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то военные действия не начались бы. Он также попросил США предложить Киеву от $6 трлн до $9 трлн на восстановление страны в обмен на немедленное прекращение огня. «План Маршалла на $6–7–8–9 трлн при одном условии: завтра вы отдадите приказ о прекращении огня, а также потому, что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия. Только такое могло убедить этого джентльмена [Зеленского]», — утверждал Берлускони.

Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони не поддержал Берлускони, заверив, что правительство на стороне Киева. Высказывания политика вызвали недовольство и у членов Европейской народной партии (фракция, от которой «Вперед, Италия» входит в Европарламент), пишет il Fatto Quotidiano.

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