В ЕК допустили нарушение санкций в подаренной Путиным Берлускони водке

Санкции, запрещающие ввоз спиртных напитков из России в Евросоюз, не предусматривают исключений для подарков, заявили в ЕК. Ранее LaPresse сообщила, что, по словам Берлускони, Путин подарил ему ящик водки

Владимир Путин и Сильвио Берлускони (справа) (Фото: Артем Коротаев / Getty Images)

Подарок в виде ящика водки для бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони от президента России Владимира Путина, возможно, нарушает санкции Евросоюза, сообщили DPA в Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что в апреле 2022 года ввоз спиртных напитков из России в страны ЕС был запрещен санкциями. При этом они не предусматривают каких-либо исключений для подарков, а ответственность за их реализацию несут страны Евросоюза, добавили в ЕК.

О том, что Путин мог подарить Берлускони ящик водки, ранее сообщило LaPresse. Агентство опубликовало аудиозапись выступления бывшего премьера на закрытой встрече с депутатами, избравшимися в парламент от его партии «Вперед, Италия!».

Как пишет LaPresse, Берлускони рассказал однопартийцам, что обменивался с Путиным подарками. «Я снова начал довольно много общаться с Путиным — в том смысле, что на мой день рождения он послал мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками Ламбруско и таким же приятным письмом», — говорит человек на аудиозаписи.

После того как LaPresse опубликовала аудиозапись, партия «Вперед, Италия!» заявила, что Берлускони имел в виду не последний свой день рождения 29 сентября 2022 года, а рассказал «старую историю о произошедшем много лет назад эпизоде». «Берлускони опровергает новость о якобы возобновлении отношений с Владимиром Путиным», — добавили в партии.

Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью итальянской газете Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения», и назвал Берлускони «политиком мирового масштаба». Бывший премьер Италии осенью 2021 года называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.

Однако в июне Берлускони рассказал, что дважды звонил Путину, но ответа не получил. До этого бывший премьер выступил с рядом заявлений касательно спецоперации на Украине. В частности, он заявил, что разочарован поведением российского президента, которого всегда считал «человеком демократии и мира».