Берлускони посоветовал Зеленскому «не нападать» для завершения конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия, приказав перестать нападать. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони, передает La Presse.
«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он [Зеленский] сказал: «Я больше не нападаю» — все бы было кончено. <...> Если такого решения не будет — война не закончится», — сказал политик.
Он отметил, что также Киев несет ответственность за обострение ситуации на Украине. «Вот как это было: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», — указал Берлускони.
Спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине Берлускони заявил, что не одобряет действия президента России Владимира Путина. «Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром», — сказал он. Берлускони сообщил, что знал Путина 20 лет и всегда считал его «человеком демократии и мира». «Очень жаль», — сказал политик.
В августе 2022 года в интервью газете Foglio Берлускони заявил, что Италии нужно покончить с зависимостью от российского газа, которая приносит «очевидные проблемы», но для этого необходимо создать условия для альтернативных поставок.
В то же время Берлускони неоднократно подчеркивал, что вступление Украины в НАТО может быть чревато глобальным конфликтом. Так, 18 октября политик заявил: «Слишком часто мы слышим о вмешательствах с ядерным оружием. Бог спасет нас и избавит от этой опасности. Украина даже потребовала вступления в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война бы стала мировой войной». Тогда же он сообщил, что восстановил связи с президентом России и обменялся с ним подарками.
С мая 1994 года по ноябрь 2011 года Берлускони четыре раза возглавлял правительство Италии и ушел с поста в разгар экономического кризиса. В 2012 году его приговорили к четырем годам заключения за уклонение от уплаты налогов в размере €7 млн. Из-за преклонного возраста политика срок был сокращен до трех лет и заменен на домашний арест и общественные работы.
В сентябре этого года он победил на парламентских выборах в верхнюю палату итальянского парламента — сенат. Победу на выборах в обе палаты парламента одержала правоцентристская коалиция, которая была сформирована в июле 2022 года. В нее вошли четыре партии — «Вперед, Италия», «Лига Севера», «Братья Италии» и «Мы, умеренные».
Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью итальянской газете Corriere dell Sera в 2019 году президент России сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения». Он назвал Берлускони «политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене». Бывший премьер Италии осенью 2021 года называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.