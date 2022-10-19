Берлускони посоветовал Зеленскому «не нападать» для завершения конфликта

Бывший премьер Италии заявил, что Киев ответственен за нынешний конфликт из-за отказа от минских соглашений, а для завершения боевых действий Зеленскому нужно просто сказать: «Я больше не нападаю»

Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы остановить боевые действия, приказав перестать нападать. Об этом заявил лидер партии «Вперед, Италия», экс-премьер страны Сильвио Берлускони, передает La Presse.

«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он [Зеленский] сказал: «Я больше не нападаю» — все бы было кончено. <...> Если такого решения не будет — война не закончится», — сказал политик.

Он отметил, что также Киев несет ответственность за обострение ситуации на Украине. «Вот как это было: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», — указал Берлускони.

Спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине Берлускони заявил, что не одобряет действия президента России Владимира Путина. «Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром», — сказал он. Берлускони сообщил, что знал Путина 20 лет и всегда считал его «человеком демократии и мира». «Очень жаль», — сказал политик.

В августе 2022 года в интервью газете Foglio Берлускони заявил, что Италии нужно покончить с зависимостью от российского газа, которая приносит «очевидные проблемы», но для этого необходимо создать условия для альтернативных поставок.

В то же время Берлускони неоднократно подчеркивал, что вступление Украины в НАТО может быть чревато глобальным конфликтом. Так, 18 октября политик заявил: «Слишком часто мы слышим о вмешательствах с ядерным оружием. Бог спасет нас и избавит от этой опасности. Украина даже потребовала вступления в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война бы стала мировой войной». Тогда же он сообщил, что восстановил связи с президентом России и обменялся с ним подарками.

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