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Берлускони призвал США предложить Киеву «план Маршалла» на $6-9 трлн

Берлускони призвал США предложить Киеву «план Маршалла» в обмен на прекращение огня
Берлускони раскритиковал Зеленского и отметил, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то спецоперация не началась бы. Также он призвал США выделить Украине $6-9 трлн в обмен на прекращение огня
Фото: Fabio Frustati / EPA / ТАСС
Фото: Fabio Frustati / EPA / ТАСС

Экс-премьер министр Италии Сильвио Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву от шести до восьми триллионов долларов восстановления страны в обмен на немедленное прекращение боевых действий. Его слова приводит газета IL Messaggero.

«Я думаю, что для достижения мира американский президент [Джо Байден] должен взять [президента Украины Владимира] Зеленского и сказать ему: «По окончании войны в твоем распоряжении будет план Маршалла по восстановлению Украины», — заявил политик.

Он добавил, что в случае согласия украинского лидера Вашингтон должен будет немедленно прекратить поставки вооружений Киеву. «План Маршалла на 6-7-8-9 триллионов долларов при одном условии: завтра вы отдадите приказ о прекращении огня, а также потому, что с завтрашнего дня мы больше не дадим вам долларов и не дадим вам больше оружия. Только такое могло убедить этого джентльмена [Зеленского]», — отметил Берлускони.

Экс-премьер также осудил политику Зеленского, подчеркнув, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то спецоперация бы не началась. «Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно», — добавил он.

«План Маршалла» получил свое название по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла, который, выступая в Гарвардском университете 5 июня 1947 года, предложил план финансовой поддержки для пострадавших после войны европейских государств. В том же году в Париже была созвана конференция европейских стран для обсуждения плана, в ходе которой участники определили сумму кредитов, необходимую Западной Европе на четыре года. Конгресс США утвердил «план Маршалла» в 1948 году. Его реализация проходила в рамках Закона о четырехлетней программе помощи иностранным государствам, общая сумма составила $12,4 млрд.

Составить «План Маршалла» для Украины ранее неоднократно предлагали ведущие европейские политики, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен. Так, в своей октябрьской статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung они предложили определить план восстановления Украины, назвав его «новым планом Маршалла для XXI века». По их мнению, уже нужно думать о восстановлении страны, «даже если до мира еще далеко».

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По оценке Всемирного банка, причиненный стране ущерб от военных действий на тот момент составлял €350 млрд. В начале января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал ущерб уже в $700 млрд.

Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам с Украиной, указывая, что именно Киев и западные страны препятствуют этому. «Классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично», — заявил накануне замглавы российского МИДа Сергей Вершинин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сильвио Берлускони «план Маршалла» Военная операция на Украине Владимир Зеленский финансовая помощь
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