WP: премьер Италии не поддержала слова Берлускони о «джентльмене» из Киева

Власти Италии ответили на слова Берлускони о «джентльмене» из Киева

Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Офис перемер-министра Джорджи Мелони высказался против мнения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он виноват во вторжении России. Об этом сообщает The Washington Post.

Накануне Берлускони призвал Вашингтон предложить Киеву от шести до восьми триллионов долларов на восстановление страны в обмен на немедленное прекращение боевых действий. «Только такое могло убедить этого джентльмена [Зеленского]», — считает Берлускони.

Мелони заявила, что «правительство поддерживает Украину твердо и непоколебимо», пишет WP. В ее офисе также отметили, что поддержка Украины заметна как в политике правительства, так и в парламенте.

Так, в конце января правительство Италии сообщало о планах принять шестой пакет военной помощи Украине, куда войдут управляемые ракеты Aspide, писала газета La Repubblica.

Берлускони осудил политику Зеленского. Экс-премьер отметил, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то российская спецоперация не началась бы. «Поэтому я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно», — добавил он.