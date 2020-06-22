Обругавший Путина грузинский журналист снова его оскорбил

Георгий Габуния (Фото: TvMtavari / Facebook)

Журналист Георгий Габуния, который летом прошлого года в прямом эфире нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине, снова обратился к российскому лидеру. Журналист перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Arxi, запись части программы размещена на сайте телеканала.

В ходе программы, говоря еще на грузинском языке, Габуния заявил, что находится на поле боя и использует свое оружие — слово. По его словам, Путин также «не жалел оружия для Грузии» и «разве что не сбросил атомную бомбу».

Также журналист назвал себя «солдатом слова» и указал, что не боится смерти. По его словам, он не сомневается в том, что россиянин, о задержании которого объявила Служба государственной безопасности Грузии, готовил покушение на него по указанию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В конце программы Габуния перешел на русский язык и обругал президента.