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Политика ,  
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Обругавший Путина грузинский журналист снова его оскорбил

Георгий Габуния
Георгий Габуния (Фото: TvMtavari / Facebook)

Журналист Георгий Габуния, который летом прошлого года в прямом эфире нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине, снова обратился к российскому лидеру. Журналист перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Arxi, запись части программы размещена на сайте телеканала.

В ходе программы, говоря еще на грузинском языке, Габуния заявил, что находится на поле боя и использует свое оружие — слово. По его словам, Путин также «не жалел оружия для Грузии» и «разве что не сбросил атомную бомбу».

Также журналист назвал себя «солдатом слова» и указал, что не боится смерти. По его словам, он не сомневается в том, что россиянин, о задержании которого объявила Служба государственной безопасности Грузии, готовил покушение на него по указанию главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В конце программы Габуния перешел на русский язык и обругал президента.

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Летом прошлого года Габуния нецензурно выразился в адрес Путина на телеканале «Рустави 2», где он тогда работал. После этого журналиста уволили. Власти Грузии осудили действия Габунии. Путин, в свою очередь, отреагировал на инцидент словами «мало ли кто что ляпнул» и не поддержал предложения о возбуждении в отношении журналиста уголовного дела или вводе против Грузии санкций.

15 июня этого года Служба госбезопасности Грузии сообщила, что на территории страны задержали россиянина, который якобы готовил убийство. Гендиректор канала Mtavari Arxi Ника Гварамия, где сейчас работает Габуния, сообщал, что задержанный планировал убить Габунию. По словам Гварамии, убийство планировал уроженец Ингушетии Васамбек Боков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными. Кадыров заявил о непричастности чеченских властей к покушению. «Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал он.

Теги: Грузия, журналист
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