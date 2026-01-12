Гладков заявил об атаках «внутренних врагов» при ударах по энергетике
В Белгородской области проведут мониторинг «попыток провокаций среди населения, чтобы поднять волну недовольства и так крайне сложной обстановки». Такое поручение белгородский губернатор Вячеслав Гладков дал министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой на заседании правительства региона.
«Каждая сложная ситуация вызывает агрессию у наших врагов, [врагов] государства, которые есть и извне. Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинской, украинцев. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов», — сказал Гладков.
Информация о попытках «поднять и сформировать социальное напряжение» будет передана в силовые структуры. Ситуация с обстрелами крайне тяжелая, а потери энергетических мощностей приобрели «практически катастрофичный» масштаб.
«Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами и еще приходят и еще пытаются людям... Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях», — резюмировал Гладков.
9 января из-за ракетного удара ВСУ по Белгородской области по объекту инженерной инфраструктуры без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона. Кроме того, еще 220 тысяч человек остались без воды и водоотведения. Гладков тогда охарактеризовал ситуацию как «крайне непростую».
Белгородская область подвергается обстрелам ВСУ с начала военной операции на Украине в 2022 году. Гладков регулярно сообщает о жертвах среди мирного населения.
