 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков заявил об атаках «внутренних врагов» при ударах по энергетике

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Белгородской области поручил провести в регионе мониторинг «попыток провокаций среди населения». Информацию передадут в правоохранительные органы

Гладков заявил об атаках «внутренних врагов» при ударах по энергетике
Video

В Белгородской области проведут мониторинг «попыток провокаций среди населения, чтобы поднять волну недовольства и так крайне сложной обстановки». Такое поручение белгородский губернатор Вячеслав Гладков дал министру общественных коммуникаций Оксане Тарантовой на заседании правительства региона.

«Каждая сложная ситуация вызывает агрессию у наших врагов, [врагов] государства, которые есть и извне. Видим увеличивающиеся информационные атаки со стороны украинской, украинцев. Видим, что есть атаки со стороны и внутренних врагов», — сказал Гладков.

Информация о попытках «поднять и сформировать социальное напряжение» будет передана в силовые структуры. Ситуация с обстрелами крайне тяжелая, а потери энергетических мощностей приобрели «практически катастрофичный» масштаб.

«Людям и так тяжело. Ко всем проблемам, связанным с обстрелами, понижением температуры, снегопадами и еще приходят и еще пытаются людям... Конечно, люди начинают еще больше возмущаться, не задумываясь о последствиях», — резюмировал Гладков.

Более 550 тыс. человек в Белгородской области остались без света и тепла
Политика

9 января из-за ракетного удара ВСУ по Белгородской области по объекту инженерной инфраструктуры без тепла и электроэнергии остались более 550 тыс. жителей региона. Кроме того, еще 220 тысяч человек остались без воды и водоотведения. Гладков тогда охарактеризовал ситуацию как «крайне непростую».

Белгородская область подвергается обстрелам ВСУ с начала военной операции на Украине в 2022 году. Гладков регулярно сообщает о жертвах среди мирного населения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Романов Илья
Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Фото
Политика
Ким Чен Ын посетил стройку музея участников освобождения Курской области
Политика
Жертвой атаки БПЛА на Воронеж стала учительница
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Дипломаты рассказали подробности смертельной аварии на воде в Таиланде Общество, 12:03
Как методика Майерс — Бриггс поможет решить любую рабочую проблему Образование, 11:57
На нефтебазе в Мурманской области вытекло 80 тонн бензина АИ-95 Общество, 11:56
Что такое страховая пенсия: размер в 2026 году и формула расчета Инвестиции, 11:55
Иран обвинил США и Израиль в массовых протестах Политика, 11:53
На курорте Шерегеш закрыли канатную дорогу из-за пожара Общество, 11:51
Последствия нового снегопада в Москве и Подмосковье. Видео Общество, 11:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
✍🏻 «То и дело тушим пожары»: узнайте, как у вас отлажены процессы. Тест Образование, 11:28
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 11:27
Конец «черных ящиков»: как промышленность переходит на открытый код Отрасли, 11:25
Биткоин подорожал на 5% с начала года. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:20
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 11:15
За год объем строящегося в России жилья вырос минимально с 2021 года Недвижимость, 11:09
Пора отпустить рычаги: почему бизнесу вреден сильный контрольПодписка на РБК, 11:04