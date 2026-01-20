 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В здании Верховной рады на Украине пропало отопление и вода

Сюжет
Военная операция на Украине
Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины (Фото: Alena Zharava / Fotodom / Shutterstock)

В здании украинского парламента нет отопления и воды, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Депутаты перешли на удаленный режим работы.

«Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов. Конкретно в моем кабинете отопления почти не было и где-то +12 градусов», — написал депутат.

Минувшей ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщила городская военная администрация, призвав граждан оставаться в укрытиях.

Глава администрации Киева Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале сообщил о пожарах в Днепровском районе города. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о перебоях со светом на левой части Днепра. «Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания», — написал Кличко в телеграм-канале.

Зеленский заявил, что украинская энергосистема не покрывает 40% нужд
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что энергетическая система Украины, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии.

Он также сказал, что страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта в 2022 году. 14 января Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике. Позже он сообщил, что украинцы находятся без электричества «по 20–30 часов».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Украина парламент отключение воды отопление
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Грэм заявил, что Украина не сможет заставить российских солдат уйти
Политика
Украина временно осталась без министров обороны и энергетики
Политика
Небензя заявил о продолжении боев, пока Украина «не придет в чувство»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Лавров заявил, что США не освободили захваченных на танкере россиян Политика, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Дмитриев прибыл в Давос и назвал его местом обсуждения краха глобализма Политика, 12:08
Лавров заявил о риске разрушения НАТО Политика, 12:07
Лавров заявил о необходимости устранения первопричин кризиса на Украине Политика, 12:07
Microsoft зафиксировала снижение использования ИИ на Украине и Ямайке Технологии и медиа, 12:06
Анализ на вирус папилломы человека внесли в программу ОМС для женщин Общество, 12:01
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Лавров заявил о свидетельствах подготовки Европы к войне с Россией Политика, 12:00
Вратарь «Сан-Хосе» рассказал, как пытался не потерять зубы в драке в НХЛ Спорт, 11:59
ПСБ завершил внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» Пресс-релиз, 11:55
В России создали рабочую группу по энергоснабжению ЦОД для ИИ Общество, 11:52
«Аэрофлот» отчитался о перевозке акул, фламинго и еще 160 тыс. животных Общество, 11:42
Поправки в закон «О гражданской обороне» вступили в силу Политика, 11:42
Без права на отдых: что реально помогает, когда дел много, а сил нет Образование, 11:41