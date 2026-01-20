В здании Верховной рады на Украине пропало отопление и вода

Здание Верховной рады Украины (Фото: Alena Zharava / Fotodom / Shutterstock)

В здании украинского парламента нет отопления и воды, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Депутаты перешли на удаленный режим работы.

«Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов. Конкретно в моем кабинете отопления почти не было и где-то +12 градусов», — написал депутат.

Минувшей ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщила городская военная администрация, призвав граждан оставаться в укрытиях.

Глава администрации Киева Тимур Ткаченко в своем телеграм-канале сообщил о пожарах в Днепровском районе города. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о перебоях со светом на левой части Днепра. «Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания», — написал Кличко в телеграм-канале.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что энергетическая система Украины, поврежденная российскими ударами, в настоящее время способна покрыть только 60% потребности страны в электроэнергии.

Он также сказал, что страна переживает «самую холодную и темную зиму» с начала конфликта в 2022 году. 14 января Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике. Позже он сообщил, что украинцы находятся без электричества «по 20–30 часов».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.