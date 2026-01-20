Елисейский дворец подтвердил предложение Макрона пригласить россиян на G7

Сообщение Макрона опубликовал Трамп в Truth Social. В нем французский лидер предлагает пригласить на встречу G7 наблюдателей из России и Украины. Россия не участвует в саммитах превратившейся в G7 «Большой восьмерки» с 2014 года

Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Елисейский дворец подтвердил подлинность сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона президенту США Дональду Трампу, в котором первый предложил провести встречу G7 в Париже 22 января и пригласить на нее представителей России и Украины, передает Ansa.

Сообщение Макрона опубликовал Трамп в Truth Social. В нем Макрон написал: «Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже во второй половине дня в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей».

Макрон также предложил Трампу совместно поужинать в Париже перед его отъездом в США. В обращении к американскому коллеге Макрон отметил их совпадение позиций по Сирии и потенциал для согласия по Ирану, но при этом выразил недоумение в связи с ситуацией вокруг Гренландии. «Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией...» — написал французский лидер.

Накануне Bloomberg сообщил, что Франция намерена 21 января созвать экстренное совещание министров финансов «Большой семерки». С 2026 года Франция председательствует в G7.

Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено на фоне присоединения Крыма. С тех пор российская сторона не участвовала в саммитах. Группа вернулась к формату G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Cнятие санкций с России и ее возвращение в G8 входило в первоначальную версию американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов. Трамп называл исключение России из G8 ошибочным. Так, в период своего первого срока в 2018 году республиканец выступил за участие России в G7.

При этом, после публикации плана из 28 пунктов, страны — участницы G7 выразили неготовность к такому шагу. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что решение о возобновлении участия России будет приниматься всеми членами G7 и на данный момент он не видит такой готовности.

Кремль заявлял, что Россия давно не стремится к возвращению в состав «Большой восьмерки» (G8), формат «двадцатки» для Москвы более привлекателен. В начале декабря в интервью индийскому телеканалу India Today президент России Владимир Путин заявил, что считает «Большую семерку» важной платформой, но напомнил, что Россия не собирается принимать в ней участие.