Политика⁠,
0

Елисейский дворец подтвердил предложение Макрона пригласить россиян на G7

Сообщение Макрона опубликовал Трамп в Truth Social. В нем французский лидер предлагает пригласить на встречу G7 наблюдателей из России и Украины. Россия не участвует в саммитах превратившейся в G7 «Большой восьмерки» с 2014 года
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Tom Nicholson / Getty Images)

Елисейский дворец подтвердил подлинность сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона президенту США Дональду Трампу, в котором первый предложил провести встречу G7 в Париже 22 января и пригласить на нее представителей России и Украины, передает Ansa.

Сообщение Макрона опубликовал Трамп в Truth Social. В нем Макрон написал: «Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже во второй половине дня в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян в качестве наблюдателей».

Макрон также предложил Трампу совместно поужинать в Париже перед его отъездом в США. В обращении к американскому коллеге Макрон отметил их совпадение позиций по Сирии и потенциал для согласия по Ирану, но при этом выразил недоумение в связи с ситуацией вокруг Гренландии. «Но я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией...» — написал французский лидер.

Накануне Bloomberg сообщил, что Франция намерена 21 января созвать экстренное совещание министров финансов «Большой семерки». С 2026 года Франция председательствует в G7.

Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено на фоне присоединения Крыма. С тех пор российская сторона не участвовала в саммитах. Группа вернулась к формату G7, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Политика
Фото:realDonaldTrump / Truth Social

Cнятие санкций с России и ее возвращение в G8 входило в первоначальную версию американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта, состоящего из 28 пунктов. Трамп называл исключение России из G8 ошибочным. Так, в период своего первого срока в 2018 году республиканец выступил за участие России в G7.

При этом, после публикации плана из 28 пунктов, страны — участницы G7 выразили неготовность к такому шагу. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что решение о возобновлении участия России будет приниматься всеми членами G7 и на данный момент он не видит такой готовности.

Кремль заявлял, что Россия давно не стремится к возвращению в состав «Большой восьмерки» (G8), формат «двадцатки» для Москвы более привлекателен. В начале декабря в интервью индийскому телеканалу India Today президент России Владимир Путин заявил, что считает «Большую семерку» важной платформой, но напомнил, что Россия не собирается принимать в ней участие.

Эмманюэль Макрон Дональд Трамп G7 Париж Россия
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
