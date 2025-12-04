Путин подверг сомнению название объединения «Большая семерка»

Президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today подверг сомнению название «Большая семерка» (G7), указав на сокращение ее доли в мировой экономике.

Владимир Путин (Фото: Alexander Kazakov / Reuters)

Доля стран, входящих в «Большую семерку» (G7), в мировой экономике постоянно сокращается, что ставит под вопрос их «большой» статус. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

«Не очень понятно, почему страны, входящие [в «семерку»], называются «джи севен». Что там большого-то?» — отметил российский лидер. Он указал, что по паритету покупательной способности вес некоторых стран G7 значительно ниже, чем, например, у Индии.

Тем не менее, Путин подчеркнул, что считает «Большую семерку» важной платформой: «они работают, что-то обсуждают, принимают решения». Также он пожелал странам всего хорошего. Российский лидер признал, что у стран G7 высокотехнологичная экономика с «мощной основой», однако констатировал, что «их доля в мировой экономике год от года, постоянно сокращается, как шагреневая кожа».

При этом Владимир Путин напомнил, что Россия не собирается возвращаться в формат «Большой восьмерки» G8.

Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено «до изменения курса». Поводом стало присоединение Крыма. С тех пор Россия не участвовала в саммитах, и группа вернулась к формату «Большой семерки» (G7), включающей Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

При этом ранее Владимир Путин заявлял, что перестал посещать конференции G8 еще до присоединения Крыма в 2014 году. «Должен сказать, что, обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить. Вы заметили? Поэтому, когда события на Украине начались, нам сказали: «Мы вас не ждем», — отметил он.

Cнятие санкций с России и ее возвращение в G8 входит в американский мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, разработанный США, состоящий из 28 пунктов, страны-участницы G7 пока не готовы к такому шагу. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что решение о возобновлении участия России будет приниматься всеми членами G7, и на данный момент он не видит такой готовности. При этом, президент США Дональд Трамп неоднократно называл исключение России из G8 ошибкой.

Ранее Кремль заявлял, что Россия давно не стремится к возвращению в состав «Большой восьмерки» (G8), формат «двадцатки» для Москвы более привлекателен.