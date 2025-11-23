Мерц заявил о неготовности шести стран из G7 к возвращению России в клуб
Шесть стран — участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Россией в рамках формата «Большой восьмерки», заявил канцлер Германии Мерц на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР.
Снятие санкций с России и ее возвращение в G8 входит в мирный план по Украине из 28 пунктов, который ранее разработали США. При этом Вашингтон бойкотировал встречу G20, которая проходила в Йоханнесбурге 22–23 ноября.
«Если что-то и изменится, то это будет решаться только всеми нынешними членами G7, и на данный момент я не вижу... готовности вновь принять Россию в этот круг», — сказал он (цитата по AFP).
Мерц напомнил, что президент США Дональд Трамп считает ошибкой исключение России из формата G8 в 2014 году, но соответствующее решение принималось с согласия Вашингтона (тогда президентом был Барак Обама).
Трамп не раз называл отказ Запада от формата «Большой восьмерки» с участием России ошибочным решением. Исключение России произошло в 2014 году на фоне вхождения Крыма в состав страны. Тогда форум переформатировали в «Большую семерку», участниками остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
Вопрос о возвращении России неоднократно поднимался — в том числе Трампом, но не находил поддержки большинства стран-участниц. В июне Трамп заявил, что «слишком много воды утекло через плотину» и возвращение России в G8 уже маловероятно. Вместе с тем американский лидер не исключил возможность присоединения Китая к группе G7.
В Кремле заявили об отсутствии интереса к возвращению России в «Большую восьмерку». «Мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль. В этой связи формат «Двадцатки» для нас более привлекателен», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
