 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Мерц заявил о неготовности шести стран из G7 к возвращению России в клуб

Сюжет
Война санкций
Возвращение России в G8 предусмотрено в мирном плане, разработанном США. В Кремле заявляли, что Москве больше не интересен формат «Большой восьмерки»
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Marco Longari / Reuters)

Шесть стран — участниц G7 не готовы к сотрудничеству с Россией в рамках формата «Большой восьмерки», заявил канцлер Германии Мерц на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР.

Снятие санкций с России и ее возвращение в G8 входит в мирный план по Украине из 28 пунктов, который ранее разработали США. При этом Вашингтон бойкотировал встречу G20, которая проходила в Йоханнесбурге 22–23 ноября.

«Если что-то и изменится, то это будет решаться только всеми нынешними членами G7, и на данный момент я не вижу... готовности вновь принять Россию в этот круг», — сказал он (цитата по AFP).

Мерц напомнил, что президент США Дональд Трамп считает ошибкой исключение России из формата G8 в 2014 году, но соответствующее решение принималось с согласия Вашингтона (тогда президентом был Барак Обама).

Трамп не раз называл отказ Запада от формата «Большой восьмерки» с участием России ошибочным решением. Исключение России произошло в 2014 году на фоне вхождения Крыма в состав страны. Тогда форум переформатировали в «Большую семерку», участниками остались Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Вопрос о возвращении России неоднократно поднимался — в том числе Трампом, но не находил поддержки большинства стран-участниц. В июне Трамп заявил, что «слишком много воды утекло через плотину» и возвращение России в G8 уже маловероятно. Вместе с тем американский лидер не исключил возможность присоединения Китая к группе G7.

В Кремле заявили об отсутствии интереса к возвращению России в «Большую восьмерку». «Мы не считаем его больше релевантным с точки зрения того, чтобы претендовать на лидирующую роль. В этой связи формат «Двадцатки» для нас более привлекателен», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Фридрих Мерц Военная операция на Украине G8 Германия Дональд Трамп Россия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп рассказал об «очень мощных» санкциях против России
Политика
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20
Политика
Как Трамп, Си и Путин лично не ездили на саммиты G20. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:47 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:47
«Ак Барс» вырвал победу у «Шанхай Дрэгонс», уступая 0:2 Спорт, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Курский пенсионер лишился кисти, подобрав взрывное устройство во дворе Политика, 19:43
Отыгравший более ста матчей за молодежку «Амура» хоккеист погиб в ДТП Спорт, 19:42
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 19:42
Reuters узнал детали контрпредложения ЕС к мирному плану США Политика, 19:30
«Динамо» одержало разгромную победу в первом матче после ухода Карпина Спорт, 19:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Мерц выдвинул новое предложение по мирному плану США по Украине Политика, 19:17
Умер идеолог Второго русского авангарда Михаил Гробман Общество, 19:05
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса РБК и Сбер, 19:00
Украинский сумоист впервые в истории выиграл топ-турнир в Японии Спорт, 18:56
FT узнала о меняющейся каждый час ситуации с мирным планом США по Украине Политика, 18:52
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45