«УП» назвала «неприятный нюанс» подписания мирного соглашения Украиной

Среди украинских чиновников не так много тех, кто готов возложить на себя ответственность за потерю территорий. Офис Зеленского надеется разделить эту ответственность с украинским народом, проведя референдум, узнала «УП»

Фото: Diego Fedele / Getty Images

«Неприятный нюанс» мирного соглашения с Россией для Украины состоит в том, что его следует кому-то подписать, однако желающих возложить на себя такую ответственность мало, сообщает «Украинская правда» («УП»), пообщавшись с действующими украинскими чиновниками в разных ветвях власти.

Газета пишет, что для большинства опрошенных подобный шаг выглядит как «пуля в лоб», даже при условии включения в гипотетическое соглашение серьезных гарантий безопасности и компенсаций для Украины. Сама необходимость подписаться под документом, фактически означающим признание потери контроля над территориями, выглядит «самоубийственной», отмечает издание.

Конституция Украины, отмечает «УП», не предусматривает иного варианта изменения территориального устройства, кроме как через всеукраинский референдум. Идея последнего показалась офису президента Украины «спасительной соломинкой»: это позволит разделить с народом ответственность за потерю территорий, пишет «УП».

Референдум предлагается совместить с проведением выборов главы государства после декабрьских заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости выборов на Украине. При этом «УП» отмечает, что, согласно действующему украинскому законодательству, проводить выборы и референдум вместе запрещено.

Собеседники «Украинской правды» из числа украинских чиновников объяснили мотивацию желания совместить референдум и выборы. Во-первых, голосование может проходить в условиях перемирия, но без полного завершения конфликта и проведение двух отдельных кампаний в такой ситуации несет высокий риск срыва обоих из-за проблем с безопасностью. Во-вторых, организация каждого общенационального голосования требует огромных финансовых затрат и их объединение позволит сэкономить ресурсы. В-третьих, поскольку явка на референдумах в стране традиционно невысока, президентские выборы могут выступить в роли «электорального магнита», обеспечив тем самым необходимую для легитимации мирного плана массовость голосования.

Согласно информации «УП», полученной от источников в окружении президента, в конце 2025 года председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олега Диденко пригласили в Раду. Там он заявил, что оптимальным сроком подготовки референдума было бы полгода; однако Диденко был задан встречный вопрос, можно ли уложиться в 60 дней. В беседе с «УП» глава ЦИК подтвердил, что его ведомство предложило начинать избирательный процесс не ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения. При этом Диденко отметил, что комиссия будет выполнять любой закон, принятый парламентом.

«Люди должны понимать ситуацию в комплексе и решать тоже в комплексе: где-то мы что-то выиграем, где-то что-то проиграем. Но это будет решение, общее для всех», — заявил неназванный собеседник «УП» из руководства партии «Слуга народа».

В декабре в интервью Politico Трамп заявил, что власти Украины «используют войну, чтобы не проводить выборы», однако у украинских граждан должен быть выбор. После заявления президента США украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что страна будет готова к выборам в течение трех ближайших месяцев, если западные партнеры помогут ей обеспечить безопасность.

В Раде уже действует рабочая группа, которая готовит детальные предложения об организации выборов в условиях конфликта с Россией, отметила «УП». По словам первого вице-спикера Александра Корниенко, депутаты должны представить варианты законодательных решений до конца января.

В конце декабря Зеленский в интервью Axios заявил, что, если финальный план из 20 пунктов потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, оптимальным путем может стать его вынесение на всенародный референдум. В качестве условия президент назвал согласие России прекратить огонь как минимум на два месяца. США рассматривают готовность Зеленского к референдуму как важный шаг вперед, отмечал Axios.

Опрос независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что более половины опрошенных украинцев — 55% — поддерживают проведение референдума по мирному соглашению, 32% выступают против. При этом 69% опрошенных не верят, что нынешние переговоры приведут к миру. 54% категорически исключают предложение передать весь Донбасс под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Готовы согласиться 39% — при требовании «существенных гарантий безопасности».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Однако российские власти выступают против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. В начале декабря Путин отметил, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем.