Инаугурация Трампа. Прямая трансляция

Дональд Трамп во второй раз в своей жизни вступает на пост президента США. Он станет 47-м главой государства. Ранее он работал в этой должности с 2017 по 2021 год.

Обычно инаугурация президента США проходит на ступеньках около Капитолия — там разворачивают большую трибуну, на которой сидят высокопоставленные гости и выступает сам президент. Зрители при этом занимают места в Юнион-сквер, а также в сквере до самого монумента Джорджу Вашингтону (почти 2 км). Однако в этот раз Трамп решил перенести церемонию в зал Капитолия из-за аномального похолодания. Согласно прогнозу, в день инаугурации в Вашингтоне ожидается от минус 4 до минус 14 градусов. Организаторы были застигнуты врасплох, писала The Washington Post. На опубликованных кадрах с подготовки церемонии видно, как в Юнион-сквер успели поставить сиденья для зрителей.

На инаугурации Дональд Трамп призовет к «революции здравого смысла», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст заметок. В первый день Трамп запланировал подписать более 100 указов, сообщили CNN источники, знакомые с планами республиканца. Источник Reuters дает оценку более 200 указов. «Это будет шоком для системы», — сказал один из советников избранного президента в комментарии телеканалу.