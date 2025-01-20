 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации Трампа

Появились фото подготовки Вашингтона к инаугурации Дональда Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Выборы президента США
В полдень 20 января (20:00 мск) пройдет инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию перенесли в помещение из-за низкой температуры. Как Вашингтон готовится к церемонии — в фоторепортаже РБК
Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации Трампа

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Как мошенники могут взломать Telegram через QR-код

Цены на такси в России снизились впервые с начала 2024 года

Мемкоины Трампов вошли в лидеры по суточному росту криптовалют

ХАМАС выдал освобожденным израильским заложницам «подарки»

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Трамп запланировал подписать сотни указов в первый день президентства

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина
мультимедиа США Дональд Трамп инаугурация Капитолий
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Большинство приглашенных на инаугурацию Трампа пропустят ее
Политика
Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея
Общество
Инаугурацию Трампа перенесли в помещение из-за аномального прогноза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
СК завершил следствие по делу бывшего замначальника Генштаба ШамаринаОбщество, 12:53
В Москве сократили сроки предоставления трех госуслуг по недвижимостиНедвижимость, 12:52
Российского лыжника лишили победы в марафоне в ШвейцарииСпорт, 12:49
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу на внедорожникеОбщество, 12:44
Активность покупателей московских новостроек рухнула до уровня 2016 годаНедвижимость, 12:41
Мистер «Да» и мистер «Нет»: как избежать крайностей в отстаивании границPro, 12:37
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области пострадал 21 человекОбщество, 12:29
Джокович принял извинения от телеканала после оскорбленийСпорт, 12:25
Турпоток из России в Японию вырос до 100 тыс. человек в 2024 годуОбщество, 12:25
Приднестровье согласилось на поставку газа из МолдавииПолитика, 12:14
Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ЛНРПолитика, 12:12
Репетиции и заграждения: Вашингтон приготовился к инаугурации ТрампаПолитика, 12:11 
В Совфеде заявили о возможности скорого назначения посла России в СШАПолитика, 12:10