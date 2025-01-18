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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WP описала «переполох» из-за решения Трампа изменить место инаугурации

WP: решение Трампа изменить место инаугурации застало организаторов врасплох
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
На фоне прогнозируемой морозной погоды в день инаугурации Трампа ее перенесли в ротонду Капитолия. Из-за этого большинство из тех, кто планировал посетить церемонию, не смогут этого сделать, организаторам пришлось менять планы
Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images
Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images

После решения избранного президента США Дональда Трампа о переносе его инаугурации с уличного пространства в помещение на фоне надвигающегося на Вашингтон холодного циклона организаторы оказались застигнуты врасплох, пишет The Washington Post (WP).

Газета отмечает, что церемония вступления президента в должность впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении — последний раз в здании была организована вторая инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году. По прогнозам, морозы могут достигнуть опуститься ниже 20 градусов по Фаренгейту (минус 6 градусов Цельсия), также возможен сильный ветер. Из-за этого инаугурация Трампа пройдет в ротонде Капитолия. Так же поступил и Рейган, в день инаугурации которого была похожая погода. Обычно инаугурацию проводят на площади перед Капитолием.

Как проходили инаугурации президентов США. Фотогалерея
Фотогалерея 

WP пишет, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось созывать экстренные заседания из-за изменений планов. Внутри Ротонды рабочие начали собирать новую трибуну. Конгрессменам стали звонить обеспокоенные избиратели, которые имеют билеты на церемонию, поскольку стадион Capital One Arena, где будет возможность наблюдать за процессом, вмещает только 20 тыс. человек. В итоге 220 тыс. билетов будут «памятными», их обладатели не смогут присутствовать на инаугурации лично.

Газета отмечает, что Capital One Arena расположена в центре Вашингтона в плотной общественно-деловой застройке, что может осложнить обеспечение безопасности на мероприятии

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Политика
Дональд Трамп

Трамп, сообщая о переносе инаугурации в помещение, отметил, что опасается за безопасность и здоровье участников мероприятия, включая сотрудников правоохранительных органов, сотни тысяч сторонников, полицейских собак и лошадей.

По традиции на церемонию вступления президента США в должность не приглашают лидеров других государств, обычно ее посещают послы. На инаугурации в этом году не будут присутствовать представители России, говорил помощник президента страны Юрий Ушаков. Среди тех, кто должен ее посетить, — одни из самых богатых людей в мире, — Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

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Дональд Трамп инаугурация Вашингтон США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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