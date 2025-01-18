WP описала «переполох» из-за решения Трампа изменить место инаугурации
После решения избранного президента США Дональда Трампа о переносе его инаугурации с уличного пространства в помещение на фоне надвигающегося на Вашингтон холодного циклона организаторы оказались застигнуты врасплох, пишет The Washington Post (WP).
Газета отмечает, что церемония вступления президента в должность впервые за 40 лет пройдет в закрытом помещении — последний раз в здании была организована вторая инаугурация Рональда Рейгана в 1985 году. По прогнозам, морозы могут достигнуть опуститься ниже 20 градусов по Фаренгейту (минус 6 градусов Цельсия), также возможен сильный ветер. Из-за этого инаугурация Трампа пройдет в ротонде Капитолия. Так же поступил и Рейган, в день инаугурации которого была похожая погода. Обычно инаугурацию проводят на площади перед Капитолием.
WP пишет, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось созывать экстренные заседания из-за изменений планов. Внутри Ротонды рабочие начали собирать новую трибуну. Конгрессменам стали звонить обеспокоенные избиратели, которые имеют билеты на церемонию, поскольку стадион Capital One Arena, где будет возможность наблюдать за процессом, вмещает только 20 тыс. человек. В итоге 220 тыс. билетов будут «памятными», их обладатели не смогут присутствовать на инаугурации лично.
Газета отмечает, что Capital One Arena расположена в центре Вашингтона в плотной общественно-деловой застройке, что может осложнить обеспечение безопасности на мероприятии
Трамп, сообщая о переносе инаугурации в помещение, отметил, что опасается за безопасность и здоровье участников мероприятия, включая сотрудников правоохранительных органов, сотни тысяч сторонников, полицейских собак и лошадей.
По традиции на церемонию вступления президента США в должность не приглашают лидеров других государств, обычно ее посещают послы. На инаугурации в этом году не будут присутствовать представители России, говорил помощник президента страны Юрий Ушаков. Среди тех, кто должен ее посетить, — одни из самых богатых людей в мире, — Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.
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