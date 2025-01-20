Трамп пообещал «исторические указы» для «революции здравого смысла»
Дональд Трамп объявил, что сегодня, 20 января, подпишет «серию исторических исполнительных указов». По словам Трампа, они нужны для запуска процесса полного «восстановления Америки» и для «революции здравого смысла».
Об это он заявил во время инаугурационной речи. РБК ведет прямую трансляцию.
Ранее о том, что Трамп призовет к этому, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст заметок.
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