Трамп пообещал «исторические указы» для «революции здравого смысла»

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Дональд Трамп объявил, что сегодня, 20 января, подпишет «серию исторических исполнительных указов». По словам Трампа, они нужны для запуска процесса полного «восстановления Америки» и для «революции здравого смысла».

Об это он заявил во время инаугурационной речи. РБК ведет прямую трансляцию.

Ранее о том, что Трамп призовет к этому, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение текст заметок.

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