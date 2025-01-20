Порошенко заявил об «узком» окне возможностей Украины при Трампе

Порошенко считает, что для Украины возвращение Трампа в Белый дом станет как вызовом, так и шансом, отметив действия республиканца в поддержку Киева во время первого президентского срока. Он призвал «найти способ работать вместе»

Петр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США для Украины является как вызовом, так и шансом, заявил бывший украинский лидер (2015-2019), лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью польскому телеканалу TVP. Свои слова он привел на странице в X.

«Надо помнить, что Трамп отличается от президента [Джо] Байдена. Байден является президентом по ценностям, а Трамп — президентом по «ценам». <...> Президент Трамп практичен, решителен и конкретен. Сейчас очень ответственное время и важна совершенная координация между всеми нашими партнерами на Западе», — считает Порошенко.

Он отметил, что Трамп был первым президентом, который предоставил Украине пакет военной помощи с летальным оружием и ввел санкции против связанных со строительством трубопровода «Северный поток-2» компаний. Кроме того, он поддержал признание независимости Православной церкви Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической).

По словам Порошенко, победа России в конфликте на Украине будет означать «катастрофу для глобальной безопасности в мире». «Поэтому после трехлетнего опыта сотрудничества с Трампом могу заверить, что его возвращение в Белый дом — это окно возможностей, которое будет довольно узким, однако мы должны найти способ работать вместе», — заключил он.

До этого Порошенко заявлял, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский испытывают трудности в коммуникации. Эти слова прозвучали после того, как украинский президент не получил приглашения на инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.

Зеленский объяснял, что в США нет традиции приглашать на инаугурацию зарубежных лидеров, а ехать без приглашения куда-либо он не намерен. Трамп говорил, что не отправлял приглашения, но украинский президент может приехать на церемонию при желании.

Будущий президент США обещал завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. CNN сообщал, что Трамп поручил организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путным через несколько дней после инаугурации, чтобы обсудить личную встречу в ближайшие месяцы.

В Киеве выражали уверенность, что республиканец способен завершить конфликт на Украине, и сообщали о работе над встречей республиканца с Зеленским как можно скорее после инаугурации. «Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну», — сказал 17 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак.