Порошенко заявил о проблемах с коммуникацией между Трампом и Зеленским

Порошенко сожалеет, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа 20 января. По его словам, с республиканцем «надо и можно» работать, необходимо научиться говорить понятным для него языком

Петр Порошенко (Фото: Kirill Chubotin / Global Look Press)

Украинский президент Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп испытывают трудности в контактах друг с другом, заявил в интервью «Суспільне» бывший президент и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Жалею, что президент Зеленский не будет присутствовать на инаугурации и не получил приглашения», — отметил политик.

Порошенко добавил, что Трампа «надо мотивировать и научиться говорить понятным для него языком». «Именно Трамп применил санкции против Северного потока. С Трампом надо и можно работать. Он может быть проукраинским и может быть антиукраинским», — сказал он.

Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

В середине декабря Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации, но президент Украины может посетить инаугурацию, если захочет.

Зеленский объяснял, что традиции приглашать на инаугурацию зарубежных лидеров в США нет, а без приглашения приезжать куда-либо он не намерен. Политик также напомнил о необходимости обеспечивать его безопасность силами Секретной службы. «Я бы хотел, конечно. Я буду смотреть, что происходит здесь [на Украине]», — добавил он.