Порошенко заявил о проблемах с коммуникацией между Трампом и Зеленским
Украинский президент Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп испытывают трудности в контактах друг с другом, заявил в интервью «Суспільне» бывший президент и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
«Жалею, что президент Зеленский не будет присутствовать на инаугурации и не получил приглашения», — отметил политик.
Порошенко добавил, что Трампа «надо мотивировать и научиться говорить понятным для него языком». «Именно Трамп применил санкции против Северного потока. С Трампом надо и можно работать. Он может быть проукраинским и может быть антиукраинским», — сказал он.
Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
В середине декабря Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации, но президент Украины может посетить инаугурацию, если захочет.
Зеленский объяснял, что традиции приглашать на инаугурацию зарубежных лидеров в США нет, а без приглашения приезжать куда-либо он не намерен. Политик также напомнил о необходимости обеспечивать его безопасность силами Секретной службы. «Я бы хотел, конечно. Я буду смотреть, что происходит здесь [на Украине]», — добавил он.
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