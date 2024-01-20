ОАЭ предупредили США об истекающем времени до региональной войны

Война в Газе — «открытая рана», следует завершить бои прямо сейчас, призвали ОАЭ

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

ОАЭ призывают США поддержать немедленное прекращение огня в секторе Газа, поскольку риск регионального конфликта растет каждый день. Об этом заявила эмиратский постпред в ООН Лана Нуссейбе, передает Bloomberg.

Дипломат напомнила, что война продолжается уже больше 100 дней, прекратить огонь следует немедленно, а не «ждать еще 100 дней». «Риски высоки, война в Газе, совершенно очевидно, является открытой раной, и это дестабилизирует регион», — сказала Нуссейбе и предложила США сыграть решающую роль в деэскалации.

Прежде посол называла войну в секторе Газа результатом невыполненных резолюций ООН и злоупотреблением правом вето. Если ветирование будет так часто применяться, это ослабит Совбез ООН, сделает международный порядок хрупким, усилит угрозы и возродит принцип «прав сильнейший», предупреждала Нуссейбе.

Так она оценила решение США наложить вето на поправку России к резолюции Совбеза, в которой содержался призыв к срочному прекращению огня в секторе Газа, «чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий». Предыдущую резолюцию Совбеза о прекращении огня в Газе поддержали 13 из 14 членов, одна страна воздержалась, а США наложили вето.

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще не уничтожен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — объяснил госсекретарь Энтони Блинкен. Он пояснил, что США выступают за краткосрочные гуманитарные паузы и прилагают усилия для минимизации жертв среди гражданских, конфликт мог бы завершиться уже завтра, если ХАМАС прекратит прятаться за мирными жителями и сдастся. США считают ХАМАС террористической организацией.

«Не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их, у нас нет альтернативы», — подчеркнул израильский премьер Биньямин Нетаньяху.