США заблокировали в ООН резолюцию ОАЭ о прекращении огня в секторе Газа

США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий, сообщает Reuters.

За проект проголосовали 13 членов Собеза из 15, США выступили против, еще одна страна — Великобритания — воздержалась.

«Мы не можем просто щелкнуть пальцами, и конфликт прекратится. Это очень, очень сложная ситуация», — заявил журналистам заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Это не первый раз, когда США выступают против прекращения огня в секторе Газа. Так, 27 октября Вашингтон не поддержал иорданский проект, который призывал к перемирию. За него проголосовали 120 стран, включая Россию, против выступили 14 стран — США и Израиль и несколько стран Восточной Европы.

Ранее, 18 ноября, Соединенные Штаты наложили вето на бразильский проект ближневосточной резолюции, а 16 октября страна проголосовала против российского проекта.