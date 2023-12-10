Госсекретарь Блинкен выступил против мира между ХАМАС и Израилем

Вашингтон объяснил, почему выступает против мира в Газе

США выступают за кратковременные паузы в боевых действиях, но полное перемирие невозможно, пока ХАМАС сохраняет способность атаковать и может повторить нападения, подобные тому, что 7 октября пережил Израиль

Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

США не поддерживают полное прекращение огня в секторе Газа, поскольку это позволит ХАМАС повторять свои атаки, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в комментарии ABC News.

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще не уничтожен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — сказал Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает кратковременные гуманитарные паузы и принимал активное участие в переговорах, которые привели к перемирию в конце ноября и дали возможность освободить более 110 заложников, а также удвоить гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

По словам Блинкена, США работают над минимизацией жертв среди гражданских в секторе Газа и сосредоточены на том, чтобы убедиться в соблюдении Израилем норм международного гуманитарного права. Однако «между намерениями и результатами существует разрыв, и именно этот разрыв мы пытаемся устранить», сказал Блинкен.

Он также отметил, что конфликт мог бы завершиться уже завтра, если ХАМАС прекратит «прятаться» за мирными жителями и сдастся.

9 декабря США наложили вето на проект резолюции ООН, предложенной ОАЭ и требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. За проект проголосовали 13 членов Совбеза из 15, Великобритания воздержалась.

Российская сторона осудила позицию США. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Вашингтон своими действиями вынес смертный приговор тысячам мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта.

Критике решение США подверг и Китай. «Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман», — сказал постпред республики при ООН Чжан Цзюнь.