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Палестино-израильский конфликт ,  
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Вашингтон объяснил, почему выступает против мира в Газе

Госсекретарь Блинкен выступил против мира между ХАМАС и Израилем
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США выступают за кратковременные паузы в боевых действиях, но полное перемирие невозможно, пока ХАМАС сохраняет способность атаковать и может повторить нападения, подобные тому, что 7 октября пережил Израиль
Хан-Юнис,&nbsp;сектор Газа
Хан-Юнис, сектор Газа (Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters)

США не поддерживают полное прекращение огня в секторе Газа, поскольку это позволит ХАМАС повторять свои атаки, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в комментарии ABC News.

«Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще не уничтожен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему», — сказал Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает кратковременные гуманитарные паузы и принимал активное участие в переговорах, которые привели к перемирию в конце ноября и дали возможность освободить более 110 заложников, а также удвоить гуманитарную помощь жителям сектора Газа.

По словам Блинкена, США работают над минимизацией жертв среди гражданских в секторе Газа и сосредоточены на том, чтобы убедиться в соблюдении Израилем норм международного гуманитарного права. Однако «между намерениями и результатами существует разрыв, и именно этот разрыв мы пытаемся устранить», сказал Блинкен.

Он также отметил, что конфликт мог бы завершиться уже завтра, если ХАМАС прекратит «прятаться» за мирными жителями и сдастся.

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Сектор Газа

9 декабря США наложили вето на проект резолюции ООН, предложенной ОАЭ и требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. За проект проголосовали 13 членов Совбеза из 15, Великобритания воздержалась.

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Российская сторона осудила позицию США. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Вашингтон своими действиями вынес смертный приговор тысячам мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта.

Критике решение США подверг и Китай. «Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта — это самообман», — сказал постпред республики при ООН Чжан Цзюнь.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС США Энтони Блинкен
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