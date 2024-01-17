Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года

Нетаньяху предупредил о продолжении войны Израиля и ХАМАС до 2025 года

Война Израиля и ХАМАС может продлиться до 2025 года, считает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Власти при этом обсуждают возвращение эвакуированных из приграничных районов жителей

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ожидает, что война с палестинским движением ХАМАС продлится до 2025 года. С таким заявлением он выступил в ходе совещания с руководителями местных администраций приграничных районов страны, передает The Times of Israel.

В ходе мероприятия Нетаньяху также согласился пересмотреть нынешнюю структуру Министерства обороны Израиля, которая в том числе оказывает финансовую помощь эвакуированным жителям приграничных районов.

Руководители местных администраций сообщили Нетаньяху, что большинство эвакуированных жителей не хотят возвращаться в свои дома из-за продолжающихся ракетных обстрелов из Газы. Они просят отложить или продлить этот процесс до лета или начала нового учебного года, а пока профинансировать их пребывание во временном жилье, пишет The Times of Israel.

Нетаньяху одобрил эту просьбу и поручил должностным лицам разработать соответствующие документы, отмечает издание. «Мы полны решимости восстановить кибуцы и общины в зоне, прилегающей к Газе, вернуть жителей в их дома и обеспечить, чтобы [этот район] процветал и разрастался намного активнее, чем это было до войны», — приводит The Times of Israel слова Нетаньяху.

Ранее издание сообщало о подготовке правительства к возвращению большинства эвакуированных из приграничных районов жителей к сентябрю. При этом, по оценкам журналистов, восстановление наиболее пострадавших общин, включая Нир-Оз и Кфар-Азу, может занять до двух лет.

ХАМАС начал военную операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля 7 октября. Еврейское государство подверглось массированному ракетному обстрелу, в приграничных городах боевики убили сотни мирных жителей и взяли заложников. В ответ на атаку Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой служит уничтожение всех представителей палестинской группировки.

В США, Европейском союзе, Израиле и других странах ХАМАС признан террористической организацией.