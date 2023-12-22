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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США заблокировали поправку России к резолюции Совбеза ООН по сектору Газа

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о содействии доставке гумпомощи в Газу
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: David Dee Delgado / Getty Images
Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Совет Безопасности ООН принял предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) проект резолюции с требованием о расширении содействия доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Трансляция заседания шла на сайте всемирной организации.

За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались от голосования. Для принятия резолюции ее должны были поддержать девять членов Совбеза, и ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против.

В резолюции содержится призыв «к срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий». В соответствии с документом СБ просит генсека ООН срочно назначить старшего координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению для ускорения доставки гуманитарной помощи жителям Газы, создать механизм ООН для ускорения доставки таких грузов в регион через государства, не являющиеся сторонами конфликта.

Перед голосованием постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя предложил устную поправку: она содержала призыв к срочному прекращению огня в секторе Газа, «чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий».

Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в секторе Газа
Политика
Постпред России при ООН Василий Небензя&nbsp;(в центре)

США заблокировали эту поправку. В случае, если хотя бы один из постоянных членов Совбеза голосует против нее, поправка не может быть принята.

Российский дипломат заявил, что текущие формулировки текста резолюции — «это главное, что нужно США». «Под лукавой фразой, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры гражданского населения Газы», — сказал он.

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В октябре Совбез ООН также не принял российскую резолюцию, в которой страна предлагала призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Тогда США также наложили вето на документ, то же самое сделали Великобритания и Франция.

Теги
Совет безопасности ООН ООН резолюция ООН США Израиль сектор Газа ХАМАС прекращение огня
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