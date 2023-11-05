Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в секторе Газа

С призывом к Израилю о прекращении огня в секторе Газа ранее выступали множество стран, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и Россию. Нетаньяху заявил, что без освобождения заложников об этом можно забыть

Фото: Amir Cohen / Reuters

Прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников, взятых ранее боевиками ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем, — не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их, у нас нет альтернативы. Думаю, сегодня все это понимают», — заявил Нетаньяху, выступая перед военными на базе ВВС «Рамон».

Премьер также подчеркнул, что сегодня вся нация едина и верит в победу ЦАХАЛ над ХАМАС. «Мы продолжим [воевать] вместе до победы», — заключил он.

Военный конфликт с группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа, продолжается с 7 октября. Тогда боевики палестинского движения вторглись в южные районы Израиля, захватили несколько военных баз, начали похищать заложников и уводить их в сектор Газа. Всего, по данным Тель-Авива, боевикам удалось захватить не менее 240 человек, из которых 138 — иностранные граждане (включая шесть россиян).

В ответ на действия палестинского движения Израиль объявил ему войну, мобилизовал свыше 300 тыс. резервистов и начал массированные бомбардировки сектора. Международные организации и ООН неоднократно заявляли о начавшемся в секторе Газа гуманитарном кризисе и призывали Тель-Авив остановить военные действия. С предложением о единовременном прекращении огня выступали министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Катара и генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП).

Власти Израиля такую возможность исключали, настаивая на необходимости полного уничтожения ХАМАС.

Призыв к прекращению огня между Израилем и ХАМАС был одним из пунктов резолюции, проект которой Россия ранее предлагала Совету Безопасности ООН. Документ в итоге не приняли, так как за него проголосовали только пять стран, а обладающие правом вето США, Великобритания и Франция, а также Япония высказались против.