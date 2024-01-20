Киев сообщил о сложной ситуации на фронте

Активность на линии фронта не снизилась из-за погодных условий, и либо Киев получит желаемое вооружение с финансированием, либо зона боевых действий расширится, предупредил Подоляк. Москва критикует снабжение ВСУ странами Запада

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Интенсивность боевых действий не снижается независимо от климатических факторов, ситуация сложная, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью Bild.

Журналист спросил у него, каким должно быть решение этой ситуации, Подоляк описал два варианта: «либо Украина получает все ресурсы» для ведения боев, включая высокотехнологичные, что стоит «определенной суммы денег», либо «завтра воевать придется другим странам, в том числе европейским».

«Война обойдется намного дороже, и, прежде всего, во всех странах будет проведена мобилизация», — предупредил советник.

На вопрос журналиста, примет ли Украина предложение соседних стран о помощи военнослужащими, если такое поступит, он ответил утвердительно, но подчеркнул, что пока подобные инициативы не озвучивались. Сейчас речь идет о поставках оружия или санкциях, направленных на изоляцию России, это «пока не дало результатов», признал Подоляк.

Командование ВСУ осенью обещало не замедлять наступление в зимний период. Украинские солдаты шли в наступление преимущественно не используя бронетехнику, а потому погода не должна серьезно повлиять на процесс, говорил командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский. Президент Владимир Зеленский также отмечал, что ВСУ будут наступать зимой и в плохих погодных условиях.

Власти Украины признавали, что летнее наступление не достигло желаемых результатов.

По информации New York Times, американские и украинские власти еще в декабре начали искать новую стратегию ведения боев на начало 2024 года и запланировали военные игры в Германии. США настаивают на консервативной стратегии для ВСУ, направленной на «удержание территории», «окапывание, наращивание запасов и сил в течение года», тогда как украинская сторона стремится к атакующим действиям, рассказывали источники издания.

Российские власти считают украинское наступление провалившимся. Президент Владимир Путин прогнозировал невосполнимый ущерб по государственности Украины, если Киев продолжит свою политику.