 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В офисе Зеленского назвали контрнаступление ВСУ «вполне успешным»

Андрей Ермак: с учетом возможностей контрнаступление ВСУ было «вполне успешным»
Сюжет
Военная операция на Украине

Контрнаступление ВСУ было «вполне успешным» в условиях возможностей Украины на момент его проведения, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанской газете El Mundo.

Журналист спросил Ермака, что стало причиной провала контрнаступления, отметив, что вокруг него были созданы «огромные ожидания, которые не подтвердились на местах».

«Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей (оружие, полученное от западных союзников), контрнаступление было вполне успешным», — ответил глава офиса украинского президента.

Президент Чехии заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ
Политика
Петр Павел

Украинская армия начала контрнаступление в первые дни июня 2023 года. Западные страны и Украина признавали, что оно идет медленно. Украинский президент Владимир Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

В декабре Зеленский отметил, что, хотя «желаемые результаты» и не были достигнуты, силы Киева хотя бы не отступают. Он также подчеркнул тогда, что Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл украинское контрнаступление провальным.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядят бомбоубежища в Белгороде. Фото

Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану

7 главных автоновинок, которые скоро появятся в России. Фото и подробности

Что за год подорожало и подешевело больше всего. Инфографика

«Своим все, а чужих не пускают». Декан экономфака МГУ объяснил феномен «Слова пацана»

Здание сгоревшего склада Wildberries не было застраховано. Подробности

В Европе нашли политика, который «смог бы управлять Трампом»

Сильные дожди затопили десятки домов в Крыму. Видео

Деловой партнер Абрамовича добивается отмены санкций. Кто это и чем занимается
Теги
Андрей Ермак контрнаступление ВСУ Украина Военная операция на Украине поставки оружия
Материалы по теме
Президент Чехии заявил об отсутствии результатов контрнаступления ВСУ
Политика
Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ
Политика
В Киеве рассказали о несбывшихся надеждах на контрнаступление ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 96,38 (-0,2) Инвестиции, 19 янв, 16:13 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 88,59 (-0,07) Инвестиции, 19 янв, 16:13
В офисе Зеленского назвали контрнаступление ВСУ «вполне успешным» Политика, 07:30
Джонсон заявил, что президентство Трампа может стать победой для мира Политика, 07:00
КНР сообщила о росте поставок нефти и СПГ из России на четверть в 2023-м Экономика, 06:47
Минтруд разработал поправки в ТК о компенсациях за работу в выходные дни Общество, 06:31
Перевозчики изменят формат проезда из Петербурга в Таллин на автобусе Общество, 06:01
В Китае 13 человек погибли при пожаре в школьном общежитии Общество, 05:41
Суд впервые оправдал обвиняемого в убийстве сослуживца участника операции Общество, 05:24
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
При взрыве газа в Махачкале погибла семья с тремя детьми Общество, 05:05
США заявили, что не видят признаков умышленных преступлений ЦАХАЛ в Газе Политика, 04:44
Microsoft обвинила российских хакеров во взломе e-mail своего руководства Технологии и медиа, 04:25
Два военных корабля Британии столкнулись в Бахрейне Политика, 04:05
В Раде заявили о вопросах к украинской обороне из-за успехов России Политика, 03:47
Верховный суд Италии разрешил «зиговать» на мероприятиях Общество, 03:19
Блогера Джумабоя отправили под домашний арест за слова о русских девушках Общество, 03:01