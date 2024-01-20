В офисе Зеленского назвали контрнаступление ВСУ «вполне успешным»
Контрнаступление ВСУ было «вполне успешным» в условиях возможностей Украины на момент его проведения, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанской газете El Mundo.
Журналист спросил Ермака, что стало причиной провала контрнаступления, отметив, что вокруг него были созданы «огромные ожидания, которые не подтвердились на местах».
«Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей (оружие, полученное от западных союзников), контрнаступление было вполне успешным», — ответил глава офиса украинского президента.
Украинская армия начала контрнаступление в первые дни июня 2023 года. Западные страны и Украина признавали, что оно идет медленно. Украинский президент Владимир Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.
В декабре Зеленский отметил, что, хотя «желаемые результаты» и не были достигнуты, силы Киева хотя бы не отступают. Он также подчеркнул тогда, что Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.
Президент России Владимир Путин неоднократно называл украинское контрнаступление провальным.
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