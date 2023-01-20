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В Пентагоне призвали Россию и Украину сесть за стол переговоров

Генерал ВС США Милли: конфликт на Украине должен завершиться за столом переговоров
Генерал Марк Милли считает, что конфликт должен завершиться дипломатическим путем. Он заявил, что русским и украинцам пора сесть за стол переговоров
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по поддержке Киева в Рамштайне.

«Эта война, как и многие другие, должна закончиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров», — сказал он.

В конце сентября прошлого года, после включения в состав России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Позднее Зеленский допускал диалог на условиях «формулы мира», предусматривающей прекращение боевых действий и вывод российских войск. Поддержку этому выражала Турция.

В МИД России называли выдвинутые Киевом условия нереалистичными и неадекватными ситуации. В Кремле отмечали, что власти Украины должны учитывать реалии и появление в составе России новых субъектов. Среди прочих требований Москвы — безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус Украины.

Материал дополняется.

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