Киев пригрозил национализацией компаниям, не помогающим армии

Украине нужно выжить, если компания пожелает «играть в какие-то игры отдельно» и не помогать ОПК, ее тоже могут передать под управление государства, сказал Галущенко. Некоторые компании «почти не работали», отметил Зеленский ранее

Герман Галущенко (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Власти Украины возьмут под контроль государства больше компаний, если они откажутся помогать вооруженным силам и экономике страны в условиях боевых действий. Об этом Financial Times заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

«Нам нужно выжить, <...> это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается играть в какие-то игры отдельно, а не для достижения этой цели по защите от России, конечно, я уверен, какие-то решения были бы», — сказал министр.

Он отметил, что в Киеве намерены финансово оздоровить компании, и выразил надежду на скорые результаты таких мер.

Галущенко отказался считать меры правительства Украины национализацией, указав, что переход компаний под государственный контроль является временным и предназначен для экономики военного времени. Он пообещал, что владельцы бизнеса либо получат активы обратно, либо им выплатят компенсацию.

В сентябре украинский президент Владимир Зеленский утвердил поправки, разрешающие изымать оборудование для целей оборонно-промышленного комплекса Украины, а также имущество, находящееся на территории, «в отношении которой существует угроза ее временной оккупации». Закон регламентирует принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.

Затем акции стратегических украинских предприятий, в том числе завода «Мотор Сич» и связанной с совладельцем группы «Приват» Игорем Коломойским «Укрнафты», были переданы в собственность государства на основании решения ставки верховного главнокомандующего и ряда законов о режиме военного положения, писал портал «Страна.ua» со ссылкой на документы национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В СНБО пояснили, что такие меры действуют на время военного положения на Украине. Оно введено с 24 февраля и неоднократно продлевалось. Зеленский говорил, что переход активов «стратегически важных предприятий» «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», АвтоКрАЗ, «Укрнафта» и «Укртатнафта» в собственность государства позволит обеспечить нужды оборонного сектора страны.

«Некоторые из них почти не работали. Теперь будут работать все. На оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления», — подчеркнул президент Украины, не исключив расширения списка компаний.





