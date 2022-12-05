Подоляк сообщил о начале национализации бывшего «Альфа-Банк Украина»

В имеющем российских акционеров Сенс Банке начали национализацию, процесс будет проходить иначе, чем ситуация с Приватбанком, заверил Подоляк. Его национализировали 2016 году, суд затем признал, что процедура прошла с нарушениями

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

На Украине начали процесс национализации Сенс Банка, переименованного из «Альфа-банк Украина» и имеющего акционеров из России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

«Национализация Альфа-банка выглядит не так, как Приватбанка, потому что там гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады и так далее», — сказал он (цитата по ТАСС).

Подоляк заверил, что национализация не вызвала панических настроений среди связанных с кредитной организацией юридических лиц и вкладчиков.

Владельцами Сенс Банка являются российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов через люксембургский ABH Holding, следует из размещенных на сайте организации данных. С 2017 года миноритарным акционером стала UniCredit Group. На сайте Сенс Банка сказано, что он занимает «ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка» по данным и является одним из наиболее устойчивых и надежных банков страны.

Национализировать системообразующие банки разрешил своим указом президент Украины Владимир Зеленский в конце октября, эта процедура предусмотрена в период проведения Россией спецоперации на Украине. Согласно документу, Минфин страны должен сначала решить, что банк неплатежеспособен, после чего регулятор обязан известить об этом администрацию банка и правительство. Затем кабмин обязан решить, есть ли необходимость национализации этого банка. В случае положительного заключения государство получает право выкупить акции банка у владельцев за одну гривну.

Помимо Сенс Банка (бывшего Альфа-Банк Украины), в списке системообразующих значатся 14 кредитных организаций.

Национализацию Приватбанка власти Украины провели в декабре 2016 году за одну гривну, компания ранее принадлежала бизнесмену Игорю Коломойскому (его доля — 41,6%) и Геннадию Боголюбову (33,2%). Занимавший тогда пост президента Петр Порошенко пояснил, что государство решило предложить акционерам национализацию Приватбанка, чтобы избежать краха учреждения, в котором держит деньги «приблизительно половина взрослого населения Украины». Правительство страны назвало затем ПриватБанк «финансовой пирамидой», в отношении его бывших владельцев позднее был подан иск по подозрению в незаконном выводе почти $2 млрд.

В апреле 2019 года суд в Киеве постановил, что национализация ПриватБанка прошла с нарушениями законодательства. Верховная рада в 2020 году приняла закон, запрещающий возвращение банков, которые были национализированы, бывшим владельцам.







