Глава Крыма Аксенов поручил национализировать имущество связанных с Киевом компаний и лиц

В собственность Крыма перейдет имущество компании «РусЛайн Ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» и судостроительного завода «Залив», сообщил глава республики

Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью, в том числе бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив».

Соответствующее распоряжение он подпишет 1 ноября. По итогам работы специальной антитеррористической комиссии будет составлен перечень объектов, подлежащих национализации.

«В собственность Республики Крым переходит имущество ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Проводить сокращения на предприятиях не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые действовали в интересах украинских бенефициаров. «Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — пояснил чиновник.

РБК направил запросы в ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

По данным СПАРК, бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» 20 октября возглавил бывший директор брянского АО «Углегорск-Цемент» Алексей Дранный. С 2014-го до 2022 года его возглавлял Сергей Лукьянец.

Как пишет «Интерфакс», до присоединения Крыма к России комбинат принадлежал бывшему главе МЧС Украины Давиду Жвании. Сейчас личности акционеров «Стройиндустрии» не раскрываются.

Главой временной администрации в ООО «Новацентр К» 18 октября была назначена Александра Романенко. По данным агентства, компания до 2014 года принадлежала депутату Верховной рады Украины Александру Гереге и предпринимательнице Галине Гереге.

Судостроительный завод «Залив» с 2014 года возглавляет Артем Митрохин. В 2014 году с августа по сентябрь исполняющим обязанности гендиректора завода был Андрей Захарчук.

После начала спецоперации на Украине президент страны Владимир Зеленский утвердил указ о передаче в пользу государства 903 объектов, принадлежащих России. Согласно документу изъятие такой собственности в стране будет осуществляться без какой-либо компенсации.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что решение Зеленского о конфискации российского имущества на Украине не будет иметь никакой юридической силы.

В августе украинский президент сообщил о конфискации $765 млн российских активов. Директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщил, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).