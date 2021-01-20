Nordwind проверит пилота, увидевшего опасность в прилете Навального

Авиакомпания Nordwind не согласилась с высказываниями своего пилота об обстоятельствах возвращения Навального и пообещала применить к нему «необходимые меры воздействия»

Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Авиакомпания Nordwind объявила о начале служебной проверки после оценки одним из пилотов событий 17 января, когда в Россию из Германии вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Об этом компания сообщила в своем Instagram.

Тогда самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Берлина, должен был сесть в аэропорту Внуково, однако был перенаправлен в Шереметьево. Пилот в своем Instagram написал, что из-за закрытия Внуково самолетам пришлось кружить в воздухе с минимальным запасом топлива, ожидая посадки, а пассажиры оказались «заложниками ситуации», потому что «какой-то клоун из Берлина летит». Эти высказывания широко разошлись в Сети, в настоящее время аккаунт пилота закрыт.

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В авиакомпании сочли, что «подобное проявление позиции является абсолютно недопустимым», а пилот выразил свое мнение с использованием «неприемлемых для публичного общения высказываний».

«В настоящий момент проводится служебная проверка, по итогам которой к сотруднику могут быть применены необходимые меры воздействия. <...> Автор указанного выше сообщения никаких полетов в этот день не выполнял. В этой связи подчеркиваем, что опубликованное мнение пилота являлось исключительно его частной позицией», — говорится в сообщении компании.