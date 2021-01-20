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Отравление Навального ,  
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Nordwind проверит пилота, увидевшего опасность в прилете Навального

Авиакомпания Nordwind не согласилась с высказываниями своего пилота об обстоятельствах возвращения Навального и пообещала применить к нему «необходимые меры воздействия»
Фото: Andres Martinez Casares / Reuters
Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Авиакомпания Nordwind объявила о начале служебной проверки после оценки одним из пилотов событий 17 января, когда в Россию из Германии вернулся оппозиционер Алексей Навальный. Об этом компания сообщила в своем Instagram.

Тогда самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Берлина, должен был сесть в аэропорту Внуково, однако был перенаправлен в Шереметьево. Пилот в своем Instagram написал, что из-за закрытия Внуково самолетам пришлось кружить в воздухе с минимальным запасом топлива, ожидая посадки, а пассажиры оказались «заложниками ситуации», потому что «какой-то клоун из Берлина летит». Эти высказывания широко разошлись в Сети, в настоящее время аккаунт пилота закрыт.

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В авиакомпании сочли, что «подобное проявление позиции является абсолютно недопустимым», а пилот выразил свое мнение с использованием «неприемлемых для публичного общения высказываний».

«В настоящий момент проводится служебная проверка, по итогам которой к сотруднику могут быть применены необходимые меры воздействия. <...> Автор указанного выше сообщения никаких полетов в этот день не выполнял. В этой связи подчеркиваем, что опубликованное мнение пилота являлось исключительно его частной позицией», — говорится в сообщении компании.

Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Самолет «Победы» с Навальным на борту должен был по расписанию приземлиться во Внуково в 19:20. В аэропорту его встречали сотни сторонников. Однако практически на подлете рейс был перенаправлен в Шереметьево. Во Внуково объяснили, что аэропорт временно не мог принимать рейсы, из-за того что во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу.

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Причем нештатная ситуация произошла на пересечении двух взлетно-посадочных полос, «что позволило аэропорту Внуково осуществлять только вылет бортов и [вынудило] временно прекратить их посадку до высвобождения данной единицы спецтехники».

Четыре вопроса о деле Навального
Политика
Алексей Навальный (в центре)

В 20:10 взлетно-посадочная полоса была освобождена, в 20:30 аэропорт заработал в штатном режиме. Пресс-служба Внуково тогда уточнила, что из-за инцидента четыре рейса были вынуждены уйти на запасной аэродром в Шереметьево.

В Шереметьево при прохождении пограничного контроля Навального задержали. На следующий день суд, который прошел в отделении полиции подмосковных Химок, избрал ему меру пресечения в виде 30 суток ареста. В Федеральной службе исполнения наказаний пояснили, что Навальный находится в розыске с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока.

ФСИН уже ходатайствовала перед судом об отмене Навальному условного наказания, вынесенного по делу «Ив Роше». В случае удовлетворения политику грозит реальный срок. Симоновский суд Москвы назначил рассмотрение дела на 2 февраля.


 

Автор
Владислав Гордеев
Алексей Навальный Nordwind авиация Внуково
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