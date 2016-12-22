Чем грозит России Пентагон в своей новой стратегии обороны

Россия стала одной из пяти главных угроз США наряду с Китаем, КНДР и международным терроризмом в новой оборонной стратегии. Противостоять Москве Вашингтон будет модернизацией ядерной триады и укреплением альянсов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

В пятницу, 19 января, Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной обороны США (National Defense Strategy, NDS). Ее полный текст засекречен, но ведомство опубликовало краткое изложение стратегии за подписью министра обороны Джеймса Мэттиса.

Это первая Стратегия национальной обороны США с 2008 года, в 2011 и 2015 годах выходили Национальные военные стратегии (National military strategy). Принятие стратегии национальной обороны — еще один шаг в обновлении администрацией Трампа планов развития. Уже принята стратегия нацбезопасности, в феврале будут приняты обновленные планы развития ядерных сил и противоракетной обороны.

Россия в пятерке угроз

«Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США», — утверждают авторы новой оборонной стратегии.

Главными нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности в документе названы четыре страны: Китай, Россия, КНДР и Иран. Пятая угроза — продолжение активности террористических группировок. Они, по мнению Пентагона, представляют опасность даже после военного поражения «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка).

В документе сказано, что Китай рассматривается как стратегический конкурент, использующий свою «хищную экономику, чтобы запугать соседей». Тогда как Россия, говорится в тексте, нарушает границы соседних государств и блокирует их экономические и дипломатические инициативы. Кроме того, Россия, по оценке Пентагона, стремится к полному региональному доминированию, хочет разрушить Североатлантический альянс (НАТО) и подстроить под себя европейскую и ближневосточную экономику и политику.

Северная Корея продолжает «безрассудную риторику», несмотря на санкции со стороны мирового сообщества, а Иран «сеет насилие» и является «самым серьезным вызовом стабильности на Ближнем Востоке».

«В течение десятилетий после поражения фашизма во Второй мировой войне США, союзники и партнеры создали свободный и открытый международный порядок, чтобы эффективнее защищать свободу и людей от агрессии и принуждения, — сказано в документе. Сеть альянсов и партнерств США «остается основой глобальной безопасности», а Китай и Россия «подрывают международный порядок изнутри», утверждают в Пентагоне.

Барак Обама (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Об угрозе международному порядку со стороны Москвы официальные представители США говорят не первый год. Президент США Барка Обама в 2014 году назвал Россию наряду с лихорадкой Эбола и ИГ главными угрозами миру. В принятой при Обаме Национальной военной стратегии ​отмечалось, что Россия вносила свой вклад в обеспечение мировой безопасности, например, в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, однако там же отмечалось, что она не раз показывала неуважение к суверенитету соседних с ней стран, подрывала региональную безопасность, в том числе через прокси-войны. Тем не менее в действующей до сих пор стратегии выражалась готовность взаимодействовать с Россией там, где это соответствует взаимным интересам. Речь, в частности, идет об активном взаимодействии США и России по Сирии. В обнародованной 19 января стратегии о возможности сотрудничества с Россией не говорится.

В 2015 году Китай, Иран и КНДР, как и террористические движения, также были были названы в числе основных угроз.

По данным источников газеты Financial Times в правительстве США, в администрации Трампа есть согласие насчет того, что Вашингтону при военном планировании необходимо исходить из повышенных рисков войны с Россией и Китаем. «Этот документ определенно выходит за рамки стратегии администрации Обамы и признает, что мы живем в эпоху великого противостояния и две страны, которые наиболее активно бросают вызов США, — это Россия и Китай», — цитировала газета источник, знакомый с содержанием новой военной стратегии.

Стратегия противодействия

Для противодействия угрозам Минобороны США сосредоточится на трех основных направлениях: повышении боеготовности армии, укреплении действующих альянсов и реформе самого ведомства, чтобы повысить эффективность и ускорить работу бюрократического аппарата. Реформа Пентагона — долгосрочная цель администрации президента Дональда Трампа, об этом говорилось при принятии военного бюджета страны осенью прошлого года.

США также будут модернизировать вооружения. «Самый надежный способ предотвратить войну — быть готовым выиграть ее», — сказано в документе. США планируют усовершенствовать свою армию, в частности, за счет модернизации ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы).

Кроме того, в документе сказано, что США планируют работать над укреплением альянсов, чтобы ни один противник не смог противостоять совместным силам США и союзников. Ключевые направления для укрепления партнерства — Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, НАТО.

Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов считает, что формулировки, использованные в доктрине, носят пропагандистский характер. «Под модернизацией ядерной триады, видимо, имеются в виду разработка и внедрение новых систем: новый бомбардировщик, новые боевые части, новая подводная лодка», — говорит эксперт. Например, уже несколько лет в США занимаются разработкой стратегического бомбардировщика B-21. Планируется, что начальной оперативной готовности (IOC — Initial Operational Capability) первые самолеты B-21 смогут достичь в середине 2020-х годов. Заместитель директора института политического и военного анализа Александр Храмчихин указывает на то, что модернизация ядерной триады займет около 20 лет.

Ответ России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новую стратегию США «конфронтационной». «Можно было бы вспомнить, что ООН, каковая и является новым миропорядком, создавалась при непосредственном участии Советского Союза, нашей страны», — прокомментировал министр обвинения Пентагона в нарушении Россией миропорядка (цитаты по «Интерфаксу»). Вместе с тем он выразил готовность к продолжению диалога с США, в том числе при выработке подобных доктрин.

Новая военная стратегия США подытоживает отношения с Россией, как они складывались в последние годы — теперь стоит ждать, что стратегическое соперничество двух стран будет отражено и в других важных документах, спрогнозировал в беседе с «РИА Новости» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Эксперт Андрей Фролов обращает внимание на то, что у России есть своя программа развития — Государственная программа вооружения (ГПВ), ее приоритетами на ближайшие десять лет станет модернизация и разработка систем ядерного сдерживания, высокоточного оружия, оружия на «новых физических принципах» (гиперзвук) и развитие сил общего назначения. Александр Храмчихин указывает, что у России есть множество разрабатываемых систем, например​ стратегический ракетный комплекс шахтного базирования РС-28 «Сармат» (планируется принять на вооружение в 2020-х годах).