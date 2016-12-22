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Жесткая сила: как Трамп покончил с «ядерным либерализмом» Обамы
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Жесткая сила: как Трамп покончил с «ядерным либерализмом» Обамы
Политика, 15 янв, 17:49
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Андрей Баклицкий Жесткая сила: как Трамп покончил с «ядерным либерализмом» Обамы
Новая стратегия Пентагона снижает планку готовности к применению ядерного оружия, однако допускает заключение соглашений с Россией в области контроля над вооружениями

В конце июля 2017 года на совещании силового блока американской администрации президент США сообщил присутствующим, что хочет увеличить ядерный арсенал страны почти в десять раз. Заявление, о котором телеканалу NBC сообщили анонимные участники совещания, стало реакцией на график, отображающий сокращение американских ядерных сил с конца 1960-х годов. Присутствующие были удивлены, но им удалось донести до Дональда Трампа правовые и материальные сложности подобного наращивания вооружений и объяснить, что возможности США и безопасность страны, наоборот, повысились за последние десятилетия.

Этот случай служит хорошей иллюстрацией сложностей ядерной политики США при новой администрации. Как и его предшественники, Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить Обзор ядерной политики США (Nuclear Posture Review) — документ, описывающий взгляд на будущее ядерных сил страны, их масштаб и структуру. Новую стратегию готовило профессиональное военно-политическое сообщество с опорой на традиционные республиканские подходы, но также и на желание президента иметь лучшие в мире ядерные силы. 12 января проект документа стал жертвой утечки и оказался в распоряжении издания Huffington Post. Несмотря на неофициальный статус проекта, информированные американские эксперты подтвердили, что документ был одобрен президентом и распространен среди союзников США. В любом случае текст стратегии вряд ли принципиально изменится в ближайшее время.

Новая стратегия

Обзор ядерной политики 2018 года сложно назвать «ядерной стратегией Трампа». 60-страничный документ создавался в Пентагоне и Министерстве энергетики США. Насколько глубоко с ним ознакомился президент, остается вопросом. Но обзор, безусловно, является «ядерной стратегией эпохи Трампа» — периода в истории, требующего, по мнению Вашингтона, максимального применения жесткой силы для сдерживания противников Америки.

Ядерная стратегия президента Обамы исходила из того, что роль ядерного оружия будет продолжать снижаться, высокоточное вооружение сможет взять на себя большую часть функций ядерного, несмотря на то что последнее, конечно, нужно модернизировать по мере устаревания, сокращение ядерных арсеналов ведущими державами снизит интерес новых игроков к разработке собственных военных программ, а ключевой угрозой станет ядерный терроризм.

Новый документ рассматривает ядерное оружие как важнейший инструмент обеспечения безопасности США, не предполагает сокращения ядерного арсенала в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (что, несомненно, отразится на обзорном процессе ДНЯО), прямо отвергает ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний и оставляет открытой возможность их возобновления.

По словам бывшего специального помощника президента США Джона Вольфсталя, первые версии стратегии были еще более конфронтационными; в частности, предполагалась разработка гиперзвукового носителя ядерного заряда, а Вашингтон отказывался гарантировать неядерным государствам, что не будет применять против них ядерное оружие. Но и «умеренная» версия является заметным отходом от предыдущей политики США в ядерной сфере.

Готовность к применению

Ключевым пунктом стало расширение сценариев применения ядерных сил. Помимо ответа на ядерную атаку Вашингтон будет готов использовать ядерное оружие в случае значительной неядерной атаки стратегического характера, которая может включать в себя «атаку против гражданского населения или инфраструктуры США, их союзников или партнеров, нападение на ядерные силы США или союзников, их системы управления или раннего предупреждения». Нечеткость формулировок в итоге скорее помешает противникам Вашингтона понять, где же проходит «красная линия». Как иронично отметил эксперт в области ядерного оружия Кингстон Риф, «попадет ли российское вмешательство в выборы под определение такой атаки?»

Для придания американской триаде (межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные субмарины-ракетоносцы. — РБК) большей гибкости предполагается разработать два новых типа вооружения малой мощности: легкую ядерную боеголовку для баллистических ракет на подводных лодках Trident и новую крылатую ракету морского базирования в ядерном оснащении. По мнению авторов стратегии, наличие подобного оружия позволит США соразмерно ответить на ограниченное применение ядерного арсенала противником и, таким образом, лишит другие страны стимула применить ядерное оружие. Российские и многие американские эксперты уже заявили, что новые системы повысят риск ядерной войны.

Документ предполагает сдерживание Северной Кореи (в ответ на любое применение ядерного оружия правящему режиму КНДР обещано уничтожение) и Китая (Вашингтон предостерегает Пекин от применения ядерного оружия, а также отмечает, что «готов к решительному ответу на неядерную агрессию»). Но основное внимание в тексте уделяется ядерному «спарринг-партнеру» США — России.

Ядерный прагматизм

Помимо традиционных претензий за нарушение международных договоров США впервые официально обвинили Москву в наличии стратегии «эскалации с целью деэскалации» — планов ограниченного применения ядерного оружия первыми для прекращения невыгодного для России военного конфликта. Несмотря на отсутствие серьезных фактов, подкрепляющих эту теорию, фантастичность подобных сценариев и последовательное снижение роли ядерного оружия в российской военной доктрине, обзор приводит угрозу первого ограниченного ядерного удара со стороны России как обоснование необходимости развития американских ядерных сил. Сдерживать российские ядерные и неядерные атаки, в том числе в космосе, предполагается комбинацией ядерных сил США, ядерных сил НАТО, развернутых в Европе, и ядерных сил Великобритании и Франции.

С конспирологической точки зрения новый Обзор ядерной политики США выглядит как идеальное подтверждение всех подозрений Москвы в отношении Вашингтона. Все то, на что российские МИД и Минобороны жаловались годами: готовность США нанести первый ядерный удар под максимально неопределенным предлогом, создание более «применимого» ядерного оружия, включение Великобритании и Франции в американское ядерное планирование, тесное сотрудничество с неядерными членами НАТО в рамках «совместных ядерных миссий», даже угроза стратегическим ядерным силам со стороны противоракетной обороны — оказалось не просто подтверждено, но и подкреплено новыми планами. Либерализм Барака Обамы сменился максимальным прагматизмом в ядерной сфере.

Возможности для России

С другой стороны, в новом обзоре можно найти и положительные стороны. Он не предлагает нарушать существующие международные договоры. Отсутствие в тексте планов по разработке крылатой ракеты наземного базирования (несмотря на давление со стороны конгресса) дает надежду на сохранение договора о РСМД. США допускают продление нового СНВ после 2021 года и не исключают заключения новых договоров с Россией в области контроля над вооружениями.

Когда администрация Барака Обамы выпустила прошлый Обзор ядерной политики, который резко снижал роль ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности США, российские военные и эксперты в частных беседах отвечали, что Вашингтон ушел далеко вперед в области обычных вооружений и может позволить себе обеспечивать военное превосходство неядерными средствами. С тех пор многое изменилось. Москва сделала ставку на развитие обычных вооружений и высокоточного оружия. В доктринальные документы прочно вошло понятие «стратегического неядерного сдерживания». Эффективность этого подхода была продемонстрирована российскими ВКС в Сирии.

Российские стратегические ядерные силы обеспечивают гарантированный ответный удар и надежное сдерживание США, а там, где Вашингтон планирует создавать новые крылатые ракеты морского базирования, способные нести ядерный заряд, Москва уже обладает хорошо зарекомендовавшим себя «Калибром». Если США начинают новый многотриллионный цикл модернизации существующих ядерных сил (обзор отмечает наличие проблем с ее финансированием) и планируют разработку новых систем (с еще большей финансовой неопределенностью), то Россия встретит начало нового десятилетия с ядерной триадой, обновленной на 90%.

Сложно сказать, насколько президент Трамп будет придерживаться подготовленных Пентагоном положений, но в целом Москва оказывается в достаточно комфортной ситуации, когда у нее нет необходимости вступать в гонку ядерных вооружений и пытаться найти ответ на несуществующие вызовы. Вместо этого можно воспользоваться ситуацией и на равных начать обсуждать с обеспокоенными (реальным или воображаемым) отставанием в ядерной сфере Соединенными Штатами конкретные, взаимно интересующие вопросы, включая снижение возможности для эскалации и контроль над ядерными вооружениями.

Об авторах
Андрей Баклицкий консультант ПИР-Центра
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Пентагон , ядерное оружие
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