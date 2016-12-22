США включили Россию в пятерку угроз национальной безопасности

Пентагон обнародовал новую оборонную стратегию США. В пятерке главных угроз — Россия, Китай, КНДР, Иран и терроризм. Противостоять им США будут за счет модернизации вооружений, реформы Минобороны и укрепления альянсов

Военнослужащие армии США (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

В пятницу, 19 января, Пентагон обнародовал новую Национальную оборонную стратегию США (National Defense Strategy, NDS). Полный текст стратегии засекречен, но ведомство опубликовало ее краткое изложение за подписью министра обороны Джеймса Мэттиса. Это первая Национальная оборонная стратегия США с 2008 года, в 2011 и 2015 годах выходили Национальные военные стратегии (National military strategy).

«Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США», — утверждают авторы стратегии.

Главными нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности в документе названы четыре страны: Китай, Россия, КНДР и Иран. Пятая угроза — продолжение активности террористических группировок. Они, по мнению Пентагона, представляют опасность даже после военного поражения «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). В документе указано, что основная вероятность конфликта сейчас исходит из столкновения государств.

Для противодействия угрозам Минобороны США сосредоточится на трех основных направлениях: повышении боеготовности армии, укреплении действующих альянсов и реформе самого ведомства с целью повысить эффективность и скорость работы бюрократического аппарата.

США также будут модернизировать вооружения. «Самый надежный способ предотвратить войну — быть готовым выиграть ее», — сказано в документе. США планируют усовершенствовать свою армию, в частности, за счет модернизации ядерной триады (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы).

Кроме того, в документе сказано, что США планируют работать над укреплением альянсов, чтобы ни один противник не смог противостоять совместным силам США и союзников. Ключевые направления для укрепления партнерства — Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, НАТО.

По данным газеты Financial Times, в администрации Трампа есть согласие насчет того, что Вашингтону при военном планировании необходимо исходить из повышенных рисков войны с Россией и Китаем. «Этот документ определенно выходит за рамки стратегии администрации Обамы и четко признает, что мы живем в эпоху великого противостояния, и две страны, которые наиболее активно бросают вызов США, — это Россия и Китай», — цитировала газета источник, знакомый с содержанием новой военной стратегии.

Меньше чем за неделю до утверждения стратегии национальной обороны, 12 декабря прошлого года, Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018 год — почти $700 млрд. Базовый бюджет Пентагона составит $626 млрд, еще $66 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом. Для сравнения: в 2017 году оборонный бюджет США составил около $619 млрд, годом ранее — $600 млрд.

Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs / Global Look Press)

В принятой в 2015 году Национальной военной стратегии, в предисловии к документу, ситуация с обеспечением мировой безопасности описывалась как «наиболее непредсказуемая» за последние 40 лет. Основными угрозами для США в документе назывались «ревизионистские государства, бросающие вызов международным нормам», и экстремистские группировки. К странам, вызывающим обеспокоенность у военного руководства США, стратегия относила Россию, Китай, Иран и КНДР. В частности, в документе говорилось, что несмотря на то что Россия «вносила вклад в отдельные области в сфере безопасности, такие как борьба с наркотиками и терроризмом», она также «неоднократно демонстрировала, что не уважает суверенитет своих соседей и готова применять силу для достижения своих целей». Вашингтон упрекал Москву в том, что она «подрывает региональную безопасность напрямую и через третьи силы».